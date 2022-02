Bartoccini Fortinfissi Perugia, c'è lo scatto ma vietato abbassare la guardia

Una vittoria parziale ma di grande importanza. E' vero, ne sono arrivati "soltanto" due, ma tanto basta per fare uscire la Bartoccini Fortinfissi Perugia dalla zona retrocessione. La classifica è ancora incompleta visti i recuperi da giocare (ce ne saranno quattro tra domani e giovedì, alcuni dei quali riguarderanno da vicino proprio le ragazze di Luca Cristofani) ma il valore di questo 3-2 inflitto alla Delta Despar Trentino può essere incommensurabile dato i risvolti psicologici che questo può avere. Il campionato sta per entrare nella fase decisiva: a rivestire maggiore importanza saranno gli scontri diretti, ma è chiaro che l'obbiettivo sarà cercare di strappare punti contro qualunque avversario, e non potrebbe essere altrimenti.

IL PUNTO SULLA LOTTA PER RESTARE IN A1 - Il punticino guadagnato al PalaBarton non è sufficiente alla Delta Despar Trentino (11), di schiodarsi dal fondo della classifica. Al penultimo posto c'è il Volley Bergamo 2011 (13), che non è andato oltre il 3-1 subito a Novara. Dopo aver raccolto punti pesanti si ferma invece l'Acqua & Sapone Roma (15), sconfitta seccamente a Monza come da pronostico. Infine lo scontro diretto tra la Megabox Vallefoglia (18) e la Trasporti Pesanti Casalmaggiore (16), conclusosi con un netto 3-0 in favore degli urbinati.

UN MERCOLEDI' INTENSO - A metà settimana si disputeranno quattro recuperi; quello che riguarda più da vicino le magliette nere è lo scontro diretto di mercoledì 23 tra Trento e Bergamo, vale a dire ultima e penultima della classe. In caso di sconfitta la squadra di Bertini vedrebbe avvicinarsi concretamente lo spettro della retrocessione. Impegno proibitivo infine per Vallefoglia, che riceverà la visita di Conegliano.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND - Non sono attesi ulteriori scossoni nel prossimo fine settimana. Questi gli incontri previsti: si parte sabato con Casalmaggiore - Monza per arrivare a domenica con Trento - Conegliano, Roma - Novara, Vallefoglia - Firenze, Scandicci - Perugia e Busto Arsizio - Bergamo.

LA CLASSIFICA DELLE POSIZIONI DI CODA

VALLEFOGLIA 18

CASALMAGGIORE 16

ROMA 15

PERUGIA 13

BERGAMO 13

TRENTO 11

In grassetto le squadre in zona retrocessione