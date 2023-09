Volley maschile, De Giorgi dirama le convocazioni per il preolimpico: presenti Russo e Giannelli

Archiviata la parentesi dell'europeo, terminato con la conquista della medaglia d'argento, la nazionale di pallavolo maschile è chiamata a voltare pagina. C'è da affrontare il torneo di qualificazione alle olimpiadi di Parigi 2024, che come è noto mette in palio due posti e si svolge con la formula round robin.

Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha diramato le convocazioni per questa importante competizione, che si svolgerà a Rio De Janeiro (Pool A): nulla cambia rispetto alla rassegna continentale conclusasi appena tre giorni fa a Roma, con gli stessi 14 chiamati a dare battaglia dal 30 settembre all'8 ottobre.

La Sir Susa Vim Perugia sarà ancora rappresentata dal palleggiatore Simone Giannelli e dal centrale Roberto Russo, che sta cercando di recuperare in fretta dall'infortunio subito contro l'Olanda ed è a buon punto, come ha avuto modo di dichiarare oggi all'ufficio stampa dei Block Devils.

Largo dunque alla strada della continuità per centrare una qualificazione che non si presenta agevole: si parte il 30 settembre con la Repubblica Ceca per concludere l'8 ottobre con i padroni di casa del Brasile.

La lista completa

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Il calendario delle partite

30 settembre

Italia-Repubblica Ceca ore 18.30

1 ottobre

Italia-Qatar ore 22

3 ottobre

Italia-Ucraina ore 22

4 ottobre

Italia-Germania ore 18.30

6 ottobre

Italia-Iran ore 18.30

7 ottobre

Italia-Cuba ore 18.30

8 ottobre

Italia-Brasile ore 15