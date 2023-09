Superlega, il centrale della Sir Russo torna sull'argento europeo: "Comunque un bellissimo cammino"

Stava giocando un'europeo assolutamente perfetto, quando la sfortuna, per l'ennesima volta, gli ha voltato le spalle. Poi il rientro nella finalissima contro la Polonia, in cui non poteva essere chiaramente al 100%.

Roberto Russo, all'ufficio stampa della Sir Susa Vim Perugia, fa il punto della situazione delle sue condizioni fisiche sperando di tornare a disposizione di De Giorgi per il torneo di qualificazione olimpica, oramai dietro l'angolo: "Come sto? Sto bene, sono in recupero dall’infortunio. Approfitto per ringraziare tutti per i tantissimi messaggi ricevuti".

Il centrale bianconero, a Perugia per proseguire le cure alla caviglia infortunatasi nei quarti contro l'Olanda, non può non ritornare sull'avventura appena conclusa: "È chiaro che dispiace non aver vinto l’oro, ma nello sport non si può vincere sempre e va dato merito agli avversari che soprattutto in finale sono stati fortissimi. Prendiamo questa medaglia d’argento non come una sconfitta, ma come un punto di partenza, per arrivare a conquistarla abbiamo fatto un percorso bellissimo. Come squadra siamo molto uniti, dobbiamo continuare a lavorare per il futuro e sono sicuro che riusciremo a prenderci altre soddisfazioni. Che effetto mi ha fatto giocare a Perugia con la maglia della nazionale? È stato qualcosa di unico, il pubblico era veramente come lo conoscevo e come speravo fosse, erano in tantissimi e ci hanno spinto dall’inizio alla fine. Questo a Perugia così come in tutte le altre città dove abbiamo giocato ed approfitto per ringraziare tutti i tifosi che ci hanno sostenuto. La nostra speranza è di continuare a far sognare l’Italia anche in futuro".