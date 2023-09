Superlega, cambia l'avversario per il test della Sir: al PalaBarton c'è Siena

Cambio di programma in casa Sir. La società bianconera ha fatto sapere in una nota che l’allenamento congiunto previsto per dopodomani mercoledì pomeriggio 20 settembre con la Kemas Lamipel Santa Croce è stato annullato a causa della prematura scomparsa del presidente della società toscana Piero Conservi. La società bianconera stringe in un ideale abbraccio e porge le più sentite e sincere condoglianze agli amici di Santa Croce.

La Sir dal canto suo ha aggiunto che che mercoledì 20 settembre, sempre con inizio intorno alle ore 17 al PalaBarton, verrà svolto un allenamento congiunto con la Emma Villas Siena, formazione di serie A2, mentre l’allenamento congiunto con la Kemas Lamipel Santa Croce si terrà a Pian di Massiano martedì 26 settembre con inizio anche in questo caso intorno alle ore 17.