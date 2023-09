Euro2023 maschile, Russo si fa male ma l'Italia vola a Roma

La sofferenza è stata tanta, ma alla fine ne è valsa la pena. L'Italia ha battuto a Bari l'Olanda, lontana parente dello squadrone degli anni 90 ma pur sempre formazione insidiosa: il punteggio di 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) la dice lunga su quel che è stato l'andamento di questo quarto di finale, sicuramente il più equilibrato al di là di tutti i pronostici della vigilia.

Sarà quindi semifinale, con gli azzurri che hanno trovato non poche difficoltà contro un avversario battagliero ma che hanno fortemente voluto questo risultato ottenendolo.

Il penultimo ostacolo sarà la Francia campione olimpica: per avere la meglio bisognerà migliorare in alcuni fondamentali, soprattutto la ricezione, apparsa parecchio in difficoltà specie sul servizio avversario (Nimir Abdel Aziz ha trovato la sua serata di grazia con 31 punti di cui 5 dai nove metri e il 58% in attacco, ma per fortuna non è stato sufficiente). Il pubblico sarà a favore, ma potrebbe non bastare.

Sfortuna nera

La fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo. Nel primo set, quando la partita sembrava subito sotto controllo (l'Italia conduceva 14-12), Roberto Russo, uno dei giocatori più in forma e che stava disputando un europeo a dir poco straordinario, nel tentativo di eseguire un muro è caduto male sulla caviglia stramazzando poi al suolo. Ovviamente inevitabile la sostituzione, con la squadra che ne ha risentito a livello psicologico essendo il parziale di apertura letteralmente scivolato via. "Se capita un infortunio ora è un casino" ha detto Fefè De Giorgi ai microfoni della Rai nell'immediato dopo partita: la speranza è che non si tratti di nulla di grave e che il centrale della Sir, due punti prima di arrendersi, riesca a tornare in campo prima della fine del torneo, magari già giovedì prossimo. Nelle prossime ore sono previsti gli esami per verificare l'entità del danno (dovrebbe trattarsi di distorsione) e l'aria che si respira è quella di un cauto ottimismo.

Capitano invalicabile

Nell'economia del risultato sono stati importanti sicuramente i 22 punti di Michieletto e i 21 di Romanò, ma non meno importante è stato l'apporto di Simone Giannelli, che oltre a distrubuire il gioco con la consueta maestria ha messo a segno 4 punti, tutti a muro. Nel complesso questa squadra continua a dimostrare di essere un gruppo, pronto a reagire a tutte le difficoltà. Cosa che fa ben sperare per una final four che si preannuncia di fuoco.

Il tabellino

Italia-Olanda 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12)

Italia: Michieletto 22, Giannelli 4, Balaso (L), Sbertoli, Scanferla (L), Bottolo ne, Galassi 9, Lavia 16, Romanò 21, Russo 2, Rinaldi 2, Bovolenta ne, Sanguinetti 2, Mosca 3. All. De Giorgi.

Olanda: Korenblek, Keemink 2, Van Garderen 2, Ter Horst, Meijs, Jorna 9, Plak 7, Klok (L) ne, Tuinstra 14, Abdel-Aziz 31, Ter Maat, Parkinson 8, Andringa (L), Wiltenburg. All. Piazza.

Arbitri: Sarikaya (Turchia) e Mezoffy (Ungheria).

Note: Spettatori 5280. Italia: battute vincenti 6, battute sbagliate 17, attacco 56%, ricezione 55%-39%, muri 15, errori 22. Olanda: battute vincenti 7, battute sbagliate 19, attacco 49%, ricezione 46%-25%, muri 10, errori 26.