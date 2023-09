Superlega, tutti agli ottavi i giocatori della Sir impegnati agli Europei

Entrano nella fase ad eliminazione diretta i Block Devils impegnati nei Campionati Europei in corso di svolgimento.

Sei su sei i bianconeri che accedono agli ottavi di finale al via da domani.

Staccano il biglietto come primi della Pool A gli azzurri Giannelli e Russo. Cinque vittorie su cinque partiti per l’Italia (e due set persi) che infiamma i palazzetti dello Stivale ed arriva agli ottavi di finale a Bari come una delle grandi favorite alla vittoria finale. Nel primo turno ad eliminazione diretta gli uomini di coach De Giorgi affronteranno in Puglia sabato pomeriggio alle ore 18:00 la Macedonia del Nord, giunta quarta nella Pool C.

Percorso netto anche per la Polonia di Leon e Semeniuk. I vincitori dell’ultima Vnl ed anche loro grandi favoriti per il successo finale non hanno problemi nella Pool C, lasciano le briciole agli avversari (appena un set) ed arrivano a Bari per affrontare negli ottavi domenica sera alle ore 21:00 il Belgio, quarta della Pool A.

Solo vittorie anche per la Slovenia di Ropret vice campione in carica che domina la Pool B disputata in Bulgaria (anche in questo caso un solo set perso) e si presenta al primo turno da dentro o fuori con i favori del pronostico contro la Turchia quarta della Pool D, match in programma a Varna sabato alle ore 17:30.

A seguire, sabato alle ore 20:30 sempre a Varna, in campo per il suo ottavo di finale l’Ucraina di Plotnytskyi. Dopo un avvio in salita con tre sconfitte nelle prime tre gare, la formazione del mancino bianconero trova due successi fondamentali che valgono il terzo posto nella Pool B e l’accoppiamento contro il Portogallo, finito secondo nella Pool D.

MAX COLACI SABATO POMERIGGIO OSPITE AL QUASAR PER LA PRIMA EDIZIONE DEL “QUASAR SPORT VILLAGE”

Fine settimana dedicato allo sport e allo spettacolo, all’insegna del divertimento e del benessere, sabato 9 e domenica 10 settembre con il “Quasar Sport Village”. Il centro commerciale Quasar Village di Corciano è infatti pronto a ospitare la prima edizione dell’evento, interamente gratuito, con giochi, prove ed esibizioni aperti a tutti, anche ai più piccoli. Saranno tante le discipline in cui ci si potrà cimentare o rispetto alle quali saranno organizzati dimostrazioni, esibizioni e incontri. Tra i momenti più attesi, sabato 9 settembre alle 17:00, quello organizzato in collaborazione con la Sir Susa Vim Perugia che vedrà la presenza come ospite di Massimo Colaci, libero dei Block Devils e grande personaggio del volley nazionale.