Serie B maschile, la Volleyball Foligno pronta per l'inizio del campionato

La grande avventura sta per avere inizio. Ancora pochi giorni e la Volleyball Foligno, meglio conosciuta come Italchimici, inizierà il proprio cammino nel campionato di serie B. La dirigenza non ha avuto un compito facile nell'allestimento della rosa, considerato il fatto che la squadra biancoazzurra ha avuto la certezza del ripescaggio soltanto poche settimane fa, ma il clima che si respira è quello di grande ottimismo ed entusiasmo. Il presidente Alberto Stefanecchia lo aveva rivelato in tempi non sospetti: questa squadra, composta da un mix di giovani ed esperti, si farà valere.

Un'estate complicata ma anche significativa

Chiaro che la lunga incertezza dovuta alla categoria da disputare non poteva che riflettersi sulla programmazione. Tuttavia in riva al Topino non ci si è persi d'animo: la Volleyball del resto sarà l'unica squadra a rappresentare l'Umbria in cadetteria dopo che l'Intervolley come è noto ha rinunciato e ha deciso di puntare tutto sul settore giovanile e non vuole farsi trovare impreparata. Il roster appare ben assortito, con alcune conferme importanti (capitan Bucciarelli in primis) e arrivi di rilievo (ultimo della serie il centrale Samuel Beddini, proveniente proprio dall'Intervolley).

Non solo mercato: l'estate del 2023 è stata quella del rafforzamento della sinergia con la Sir Susa Vim Perugia per quanto riguarda i settori giovanili. Chiaro segnale della società folignate di voler crescere a livello regionale.

Pronti per la B

Gli Italchimici debutteranno in trasferta contro l'Anguillara Sabazia, new entry nel girone, sabato 7 ottobre alle ore 17. Buono il precampionato, con la sconfitta di Orte e le vittorie contro Sansepolcro e San Severino Marche, La fiducia da parte del coach Riccardo Provvedi c'è dato che a muro e al centro la sua squadra ha fatto vedere le cose migliori. Si punterà in particolare su questi fondamentali per dare battaglia su ogni campo, in casa e fuori.