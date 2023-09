Serie B maschile, Stefanecchia pronto a scommettere sulla sua Volleyball Foligno

Alla fine la bella notizia è arrivata, ma ciò non toglie che per la Volleyball Foligno non sia stata un'estate impegnativa. Fino a poche settimane fa in riva al Topino c'era la convizione di dover disputare la C, il ripescaggio invece ha cambiato le carte in tavola.

C'è stata da riorganizzare una società, che ha trovato il suo culmine l'ufficializzazione della partnership con la Sir Susa Vim Perugia, ma soprattutto da costruire una rosa competitiva. I biancoazzurri, dopo la non iscrizione dei concittadini dell'Intervolley, saranno l'unica squadra a rappresentare l'Umbria nel prossimo campionato di serie B. Sicuramente una responsabilità non da poco.

Le fatiche del presidente

Il periodo trascorso si è rivelato molto complesso soprattutto per il presidente Alberto Stefanecchia, che ha raccontato tutti i retroscena al portale valleumbrasport.it.

"È stato un agosto di duro lavoro ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Il direttore sportivo Diego Musco per motivi personali ha deciso di lasciare l’incarico. Abbiamo inserito nello staff dirigenziale Luca Battistelli e siamo ripartiti da un allenatore come Riccardo Provvedi, che in Umbria (e non solo) non ha bisogno di presentazioni. Tutti abbiamo fatto il massimo per allestire il nuovo roster della prima squadra. Fare il mercato per ultimi non è stato semplice, ma sono convinto che abbiamo costruito un’ottima squadra con giocatori di esperienza e giocatori giovani che possono disputare un buon campionato. Voglio ringraziare Provvedi che ha fatto molto di più del semplice ruolo dell’allenatore".

Non mancano le motivazioni: "Ora il nostro obiettivo è quello di partire con il settore giovanile. Importantissimo da questo punto di vista è l’accordo di collaborazione che abbiamo siglato con la Sir Perugia. Il responsabile tecnico del settore giovanile perugino, Andrea Piacentini ha iniziato da noi e con lui potremo lavorare per costruire il nostro settore giovanile. Abbiamo avviato una collaborazione anche con la Nuova Pallavolo Spoleto. C’è tanto da lavorare, ma c’è anche il giusto entusiasmo".