Serie B maschile, si va completando il roster della Volleyball Foligno

La Volleyball Foligno è da poco stata ripescata in serie B ed è pertanto l'unica squadra a tenere alta la bandiera umbra in questa categoria. Ciò però ha presupposto un lavoro, da parte della dirigenza, piuttosto gravoso in sede di allestimento del roster, che però è stato completato quasi per intero. Il tutto mentre la squadra ha ripreso ieri la preparazione agli ordini di Riccardo Provvedi, il coach chiamato a guidare la squadra in una stagione che non si preannuncia per nulla facile. L'obbiettivo ovviamente sarà quello di una salvezza da raggiungere a denti stretti in un percorso in cui gli ostacoli non mancheranno.

Tra facce vecchie e nuove

I biancoazzurri sono ripartiti con due pezzi forti che malgrado l'incertezza legata alla categoria di appartenenza hanno deciso di sposare il nuovo progetto tecnico: il capitano Luca Bucciarelli ed il centrale Lorenzo Merli, tornato a vestire questa maglia.

Diversi invece sono i volti nuovi. Il nuovo schiacciatore sarà il trentacinquenne Dionisio Dispasquale, ex Perugia e Bastia, che torna in Umbria dopo le esperienze in Sicilia. Tra queste quella con la Jolly Cinquefrondi di serie B. Da non trascurare nemmeno la militanza in A2 con Corigliano.

Esperto anche il nuovo opposto, il quarantenne Giuseppe Scialò, in A2 con Avellino e Atripalda e reduce dall'esperienza in cadetteria con Masagne.

Regista dei folignati sarà invece Francesco Gallo, 28 anni, lo scorso anno a Saronno (B), ma con esperienze passate in A3 con Galatina e Sabaudia.