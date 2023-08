Serie B maschile, la ripescata Volleyball Foligno prende forma

Ci si era lasciati negli ultimi giorni di maggio, quando il doppio playout contro il Tomei Livorno era costata sul campo la retrocessione. Mai sconfitta però fu più indolore per gli Italchimici di Foligno, che grazie a molte defezioni, tra cui quella dell'Intervolley (non ci sarà dunque il derby cittadino), potrà comunque disputare il prossimo campionato di serie B in quanto ripescata. Come lo scorso anno i biancoazzurri sono stati inseriti nel girone F.

Panchina di lusso

A guidare questa squadra, che dovrà vedersela con toscane e laziali, sarà un tecnico di lungo corso e dalla grande esperienza. L'identikit corrisponde a quello di Riccardo Provvedi, che si rimette in gioco dopo un periodo di inattività. Tra i risultati più rilevanti del coach nato a Terni nel 1968 la serie A1 sfiorata nel 2017 con la Marconi Monini Spoleto in una finale playoff contro Castellana Grotte che ha lasciato non pochi rimpianti visto il modo in cui si è conclusa.

Mercato difficile

La certezza del ripescaggio si è avuta soltanto nei primi giorni di agosto e questo non ha certo facilitato il compito della dirigenza nel reperire le pedine giuste. Di certo continuerà ad essere il capitano dei biancoazzurri il centrale Luca Bucciarelli (2000), alla seconda stagione in questa squadra, vero punto di riferimento della stessa. Dopo una parentesi di due anni nei rivali cittadini dell'Intervolley riecco Lorenzo Merli (1993), che vanta una lunga esperienza in cadetteria. Terzo ed ultimo tassello, anche se manca ancora l'ufficialità, è Gianmarco Vindice (2002), reduce dalla vittoria del campionato di A3 ad Ortona, che potrebbe essere il nuovo libero degli Italchimici.