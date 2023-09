Superlega, la Sir Susa Vim Perugia rafforza il connubio con la Volleyball Foligno

Sir Safety Susa Perugia e Volleyball Foligno, una sinergia destinata ad andare avanti. Il recente ripescaggio in serie B di quest'ultima non ha fatto altro che dare nuovo impulso ad un rapporto, quello tra i presidenti Gino Sirci ed Alberto Stefanecchia, già nato diverso tempo fa e che coinvolge nello specifico i settori giovanili. L'obbiettivo, oltre quello di aumentare e consolidare l’interesse verso il movimento sportivo nell’ampio territorio folignate, è realizzare un roster competitivo per affrontare al meglio il campionato cadetto. Il tutto grazie alla preziosa collaborazione del terzo allenatore della Sir Safety Perugia Andrea Piacentini, con un passato da allenatore proprio nella società folignate, oggi anche Direttore Tecnico del settore giovanile bianconero.

Queste le sue parole al riguardo: "Il progetto, esistente da anni, si fortifica nella prossima stagione con l’occasione della partecipazione a un campionato nazionale come la Serie B. Ho dato il mio contributo nella costruzione della rosa che penso possa essere competitiva e all’altezza del campionato. L’obiettivo comune delle due società è quello di realizzare nella città di Foligno un movimento pallavolistico valido e concreto e di creare un settore giovanile importante per dare ai giovani del territorio l’opportunità di crescere ed emergere nel mondo della pallavolo. Restando alla serie B alcuni nostri tesserati, come Bucciarelli e Basco che hanno già fatto esperienza nella categoria, faranno parte della rosa e potranno dare un contributo importante".

Soddisfazione anche nel presidente della Volleyball Alberto Stefanecchia: "Il rafforzamento di questo connubio è un bel regalo per i 50 anni della squadra di pallavolo a Foligno, fondata nel 1973. Abbiamo sposato il progetto per lo sviluppo e la crescita della pallavolo nel nostro territorio, e l’appoggio di una delle squadre più importanti al mondo sarà sicuramente di aiuto. A Foligno ci sono tutte le potenzialità per poter raggiungere questi obiettivi, mancava solo un’organizzazione seria per coordinare l’attività del settore giovanile insieme alla prima squadra. Avere il logo dei Block Devils sulla nostra maglia è motivo di grande orgoglio. Siamo molto felici di questo accordo, ora c’è solo da rimboccarsi le maniche e lavorare".