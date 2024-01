Coppa Italia, Sir Susa Vim Perugia - Allianz Milano: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

È in partenza la Del Monte®Coppa Italia Final Four, la due giorni in programma a partire da domani alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, che assegna l’ambita coccarda tricolore!

Trento-Monza e Perugia-Milano le due semifinali di sabato, entrambe con diretta TV su Raisport ch. 58. Domenica la finalissima tra le due vincenti alle ore 15:45 con diretta TV su Rai Due. Aprono le danze domani, con fischio d’inizio alle ore 16.00 i primi della classe in Superlega dell’Itas Trentino contro la Mint Vero Volley Monza, alla sua prima assoluta in una Final Fuor di Coppa Italia. A seguire alle ore 18:30 toccherà alla Sir Susa Vim Perugia contro l’Allianz Milano.

“L’esatto valore della Final Four di Coppa Italia lo danno la lotta sportiva e la tensione che ci sono nei quarti di finale”, dice alla vigilia Angelo Lorenzetti. “È una manifestazione top a cui tutti vogliono andare perché tutti sanno che è un evento molto bello al di là del risultato che pure è importantissimo. Si gioca in palazzetti sempre gremiti e si vive in un ambiente sempre molto piacevole. In merito alla nostra semifinale sappiamo bene chi incontriamo, sappiamo bene come è andata la gara contro Milano disputata in campionato, sappiamo molto bene che saranno motivatissimi perché per loro, che sono alla terza partecipazione consecutiva alla Final Four, andare in finale sarebbe un passo avanti nel loro progetto. Ciò premesso, noi cercheremo con tutte le nostre forze di restare a Bologna un giorno in più. In questa stagione, come ho detto altre volte, andiamo a caccia di finali, quella della Coppa Italia è una opportunità che abbiamo in questo senso e cercheremo di raggiungerla in campo con tutte le nostre qualità”.

Sono partiti stamattina i Block Devils con direzione Bologna. Nel secondo pomeriggio e domattina sono in programma alla Unipol Arena le consuete rifiniture pregara che daranno allo staff tecnico bianconero il polso della situazione e dello stato dei ragazzi e che probabilmente scioglieranno gli ultimi dubbi in merito alla formazione che scenderà in campo domani pomeriggio al fischio d’inizio. Un possibile schieramento iniziale potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Saranno tanti i tifosi bianconeri al seguito della squadra, almeno in settecento pronti a spingere con il loro incitamento i ragazzi in campo.

Milano si presenta a Bologna con tutta la rosa a disposizione e reduce dalla sconfitta di mercoledì in quel di Trento nel turno infrasettimanale di campionato. Il tecnico meneghino Piazza dovrebbe partire inizialmente con Porro in regia, Reggers opposto, Piano e Loser al centro, Ishikawa e Kaziyski in posto quattro e Catania a guidare la seconda linea.

PRECEDENTI

Ventisette i precedenti tra le due formazioni. Venti le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, sette le affermazioni dell’Allianz Milano. L’ultimo confronto diretto al PalaBarton lo scorso 26 dicembre per il match d’andata di Superlega con vittoria di Milano in cinque set (25-14, 25-20, 12-25, 22-25, 12-15).

EX DELLA PARTITA

Non ci sono ex in campo tra le due formazioni. Un ex invece in panchina, su quella di Milano, come vice Piazza, c’è Nicola Daldello giocatore a Perugia dal 2011 al 2013.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Milano sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:30 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:30 con la telecronaca di Piero Giannico ed il commento tecnico di Paolo Cozzi.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa della Unipol Arena, racconterà live domani alle ore 18:30 Perugia-Milano sui canali social della società bianconera.

PROGRAMMAZIONE DELLA COPPA ITALIA SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi della semifinale Perugia-Milano sarà trasmessa in replica domenica alle ore 14:00 in caso di passaggio in finale o martedì alle ore 23:00 in caso di sconfitta sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia.

Un’ampia sintesi dell’eventuale finale sarà trasmessa sempre sul canale 10 di Umbria TV martedì 30 gennaio alle ore 23:00 al termine di “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani che andrà in onda a partire dalle ore 21:30.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

ALLIANZ MILANO: Porro-Reggers, Piano-Loser, Ishikawa-Kaziyski, Catania libero. All. Piazza.