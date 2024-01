Superlega, la Sir rispetta il pronostico e non lascia scampo a Taranto

Il pensiero poteva essere rivolto, e questo poteva far parte dell'indole umana, alla Final Four di Coppa Italia del prossimo weekend. Non era però il caso della Sir Susa Vim Perugia, che ha fatto suo anche il turno infrasettimanale di campionato. La Gioiella Prisma Taranto, squadra in lotta per la salvezza, è stata regolata al PalaBarton senza troppi complimenti dai Block Devils, che possono continuare l'inseguimento alla capolista Trento, che tuttavia continua a non sbagliare un colpo.

Nel 3-0 finale, ampiamente pronosticabile alla vigilia, risulta determinante la prova di Kamil Semeniuk, 12 punti all'attivo e il 71% di efficacia offensiva. Sul piano collettivo invece hanno eccelso l'attacco, con il 59% di squadra contro il 44% avversario, ed il muro (13 a 6).

Il team di Angelo Lorenzetti ha ancora una volta svolto bene il suo compito e ora si getta all'inseguimento del terzo trofeo stagionale. Il primo nonchè penultimo ostacolo è l'Allianz Milano, che più di una volta è stata capace di giocare dei brutti scherzi. Un motivo in più per affrontare questa semifinale al massimo delle proprie possibilità.

La partita

Le scelte del tecnico di Fano prevedono l'utilizzo da titolari di elementi del calibro di Herrera in posto due, Flavio e Solè al centro.

L'inizio non è propriamente agevole per i bianconeri, che devono subire il muro di Jendryk (6-7). Flavio e Plotnytskyi fsanno break (10-7), Russel accorcia ancora (10-9). L'inerzia cambia con il mani out di Semeniuk e l'ace di Herrera (13-9). Muro di Flavio per il 20-14, Russell accorcia ancora (21-18). Entra Leon in battuta e va subito a segno (23-18), la chiusura è del capitano (25-18).

Perugia parte bene nel secondo set con il muro di Solè (2-0), ma subisce la rimonta per mano di un muro di Herrera (3-4). Sbagli anche Flavio (4-6), ma rimedia a muro (11-11). L'ex Lanza riporta avanti i pugliesi (11-13), il 16 pari è ad opera di Semeniuk (16-16). Solè e Plotnytskyi sono ancora decisivi (21-17), Taranto è mai doma con Sala (23-22). Gutierrez sbaglia il servizio ed è 25-23.

Si punta a chiudere e l'ace di Giannelli manda subito i bianconeri sul 6-2. Herrera in parallela fa 11-6, Gutierrez e Russell accorciano (14-12). Primo tempo di Solè per il 17-13, ace di Semeniuk per il 20-15. Gutierrez va a sbattere contro il muro bianconero (22-16), chiude Semniuk per il 25-20.

I commenti dei protagonisti

A fine partita parla Kamil Semeniuk: "Siamo molto contenti per questa vittoria. Non era una partita facile perché il pensiero poteva andare alla Final Four di Coppa Italia. Ma stasera era importante pensare al campionato, ci prendiamo tre punti utili per la nostra classifica ed ora possiamo pensare alla semifinale di sabato con Milano".

Il tabellino

SIR SUSA VIM PERUGIA - GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0

Parziali: 25-18, 25-23, 25-20

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 4, Herrera 13, Solè 9, Flavio 11, Plotnytskyi 11, Semeniuk 12, Colaci (libero), Leon 2, Held, Toscani (libero). N.e.: Ben Tara, Russo, Ropret, Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Trinidad 1, Russell 8, Gargiulo 4, Jendryk 9, Lanza 5, Gutierrez 8, Rizzo (libero), Sala 5. N.e.: Bonacchi, Alletti, Luzzi (libero), Ekstrand, Paglialunga, Raffaelli. All. Travica, vice all. Andriani.

Arbitri: Michele Brunelli - Rossella Piana

LE CIFRE – PERUGIA: 16 b.s., 5 ace, 47% ric. pos., 31% ric. prf., 59% att., 13 muri. TARANTO: 11 b.s., 4 ace, 38% ric. pos., 26% ric. prf., 44% att., 6 muri.