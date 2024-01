Volley, la Sir dopo Taranto pensa già alla Coppa Italia

È caduto da poco l’ultimo pallone di Perugia-Taranto, ma il pensiero corre già all’imminente Final Four di Del Monte® Coppa Italia per la Sir Susa Vim Perugia.

Dopo la vittoria di ieri sera nella quinta di ritorno di Superlega, la squadra già oggi pomeriggio torna al PalaBarton per l’allenamento tecnico, domattina la partenza verso Bologna dove sabato e domenica è in programma la kermesse che assegna la coccarda tricolore.

“Ci stiamo preparando con grande applicazione, andremo a Bologna per dare il massimo sia in semifinale che nell’eventuale finale perché la nostra ambizione è quella di riportare la Coppa Italia a Perugia”, dice il capitano Wilfredo Leon. “In semifinale sabato affronteremo Milano, sarà un match certamente difficile, ma spero differente rispetto all’ultima partita giocata contro di loro. Noi proveremo ad andare al massimo dal primo punto fino all’ultimo sapendo che sicuramente ci sarà un tifo fortissimo da parte dei nostri tifosi. In questa Final Fuor mi aspetto una pallavolo di altissimo livello e sono sicuro che sarà una manifestazione bellissima da vedere dal vivo al palazzetto ed anche in TV non solo in Italia, ma in tutto il mondo”.

Sarà quella di Bologna la decima Final Four di Coppa Italia per Perugia (l’undicesima considerando anche quella di serie A2 nella stagione 2011-2012) con tre vittorie nelle stagioni 2017-2018, 2018-2019 e 2021-2022.

I Block Devils sosterranno domani pomeriggio e sabato mattina le rifiniture tecniche alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, teatro dell’evento, sabato pomeriggio il via alla competizione con la prima semifinale Trento-Monza alle ore 16:00 e la seconda a seguire alle ore 18:30 tra i bianconeri e Milano.

“Cosa mi aspetto dalla Final Four? Grande spettacolo perché saranno due semifinali di altissimo livello”, spiega il libero Massimo Colaci. “Per quello che ci riguarda, mi aspetto una semifinale complicata e mi aspetto di soffrire tanto perché Milano ci ha insegnato questo. Affronteremo una squadra che non regala nulla, che ha un gioco ben definito, che non spreca un’azione, brava al servizio e che ti costringe a rigiocare più volte la palla. Dovremo essere bravi a non innervosirci”.