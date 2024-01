Volley, Coppa Italia: Perugia-Modena, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Prima e fondamentale partita del 2024 per la Sir Susa Vim Perugia che ospita domani sera al PalaBarton la Valsa Group Modena per i quarti di finale in gara unica della Del Monte Coppa Italia.

Di fronte la seconda e la settima al termine del girone d’andata e match da dentro o fuori per i Block Devils. Chi vince si guadagna il pass per la Final Four della competizione in programma il weekend del 27 e 28 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

Stasera gli altri tre quarti di finale con Trento che ospita Verona, Monza che attende Civitanova e Piacenza in casa contro Milano.

“È stato bello tornare in campo ad aiutare squadra”, a parlare è il centrale bianconero Roberto Russo rientrato a pieno regime lo scorso 30 dicembre a Catania. “È stato emozionante, al palazzetto c’erano i miei familiari ed amici che non vedevo da tempo, sono felice di essere tornato in campo”. Russo sposta l’obiettivo sul match di domani. “È una gara da dentro o fuori, affrontiamo un avversario di rango come Modena e sarà molto difficile. Sappiamo che loro sono una squadra forte in tutti i fondamentali, con una battuta ed una fase break molto buone. Noi dobbiamo scendere in campo convinti dei nostri mezzi e con la giusta cattiveria agonistica, giocare al massimo e concentrarci sulla nostra metà campo. La partite con Modena sono sempre belle da giocare, speriamo che il pubblico ci dia una mano ed aspetto un palazzetto pieno che ci spinga a far bene”.

Gara fondamentale come detto per Perugia per proseguire la corsa ad un altro importante obiettivo stagionale. La squadra oggi pomeriggio e domattina svolgerà le ultime rifiniture e lo studio al video della gara. Coach Lorenzetti, che ha indicato più volte come questo match sia il più importante del periodo, ed il suo staff stanno preparando con cura e meticolosità la partita. In merito ai sette di partenza bianconeri, l’allenatore bianconero dovrebbe proporre Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

La Valsa Group Modena si presenta al PalaBarton, al pari di Perugia, determinata e conquistare la Final Four. Coach Petrella dovrebbe dare fiducia al 6+1 con il brasiliano Bruno in regia ed in diagonale con il bomber russo Sapozhkov, Sanguinetti e Brehme dovrebbero essere i protagonisti al centro della rete, Juantorena e Rinaldi dovrebbero agire da schiacciatori di posto quattro con Federici a dirigere le operazioni in seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani sera le porte del PalaBarton apriranno alle ore 18:30 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2 - D2 - D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 17:30.

PRECEDENTI

Quarantasei i precedenti tra le due formazioni. Ventisei le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, venti le affermazioni della Valsa Group Modena. L’ultimo confronto diretto lo scorso 12 novembre per la gara d’andata di Superlega con vittoria dei bianconeri al PalaBarton in quattro set (parziali di 14-25, 25-18, 25-20, 25-18).

EX DELLA PARTITA

Non ci sono ex in campo tra Perugia e Modena anche se il bianconero Tim Held ha vestito nel settore giovanile la casacca gialloblu dal 2014 al 2017 senza mai esordire in prima squadra. Un ex invece a bordo campo. È l’allenatore di Perugia Angelo Lorenzetti, sulla panchina di Modena dal 2001 al 2004 e poi dal 2012 al 2016.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

Il match tra Perugia e Modena sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 20:30 con il commento di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Carmine Fontana. Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero domani sera per Perugia-Modena sui canali social della Sir Susa Vim Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Herrera, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

VALSA GROUP MODENA: Bruno-Sapozhkov, Brehme-Sanguinetti, Juantorena-Rinaldi, Federici libero. All. Petrella.

Arbitri: Marco Zavater - Andrea Pozzato