Volley, non fortunato il ritorno in campionato della Sir mondiale: Trento ha più fame e si impone 3-1

Soltanto una settimana fa era scoccata l'ora della grande festa, oggi c'è soltanto spazio per i rimpianti. E per mangiarsi, e non poco, le mani. La giornata di oggi era in pratica quella che assegnava il titolo di inverno: di fronte c'erano l'Itas Trentino e la Sir Susa Vim Perugia, ovvero le prime due della classifica. Spesso vince chi ha più fame ed è stato il caso della squadra allenata da Fabio Soli, che ha meritatamente ottenuto la posta piena. Ai Block Devils è mancata la determinazione, soprattutto nel difendere e nel contrattaccare, nei momenti decisivi dei set, comunque molto equilibrati: si può spiegare essenzialmente il 3-1 con cui si è concluso questo scontro al vertice che lascerà non pochi motivi di rimpianto.

Va chiarito un aspetto: niente drammi, ma era lecito aspettarsi di uscire dal palazzetto trentino almeno con un punto, soprattutto per quanto stava avvenendo nel quarto set (vedi la cronaca). Questo purtroppo non è avvenuto e i dolomitici hanno dunque potuto operare il sorpasso proprio ai danni degli uomini di Angelo Lorenzetti, che ora dovranno tentare un difficile colpo di coda nell'ultimo turno del girone di andata previsto per il giorno di Santo Stefano, al termine del quale, oltre ad assegnare il titolo di inverno, verrà definita la griglia della Coppa Italia.

Giusto per essere più precisi i bianconeri ospiteranno Milano, squadra sempre ostica, mentre i trentini saranno di scena a Padova. Sulla carta tutto sembra scontato, ma questa Sir deve ancora avere la forza di crederci fino a che non cadrà a terra l'ultima palla.

La partita

Nessuna novità per Angelo Lorenzetti rispetto alle ultime uscite ed equilibrio destinato a regnare sin da subito. A decidere allunghi o recuperi sono iniziative individuali, così come difesa e contrattacco. L'ace di Plotnytskyi vale l'11-13, quello di Lavia il 14 pari. Si va avanti per lungo tempo punto a punto, fino a che Rychlicki, da buon ex, decide di prendere in mano la squadra dolomitica e realizza il servizio del 21-20. E' l'episodio chiave in quanto seguirà l'errore di Ben Tara e l'attacco vincente di Lavia (24-21). L'azzurro chiuderà a muro per il 25-21.

Andamento quasi in fotocopia per il secondo set. che vede un continuo botta e risposta. Rychlicki va in battuta e fa ace, ancora Michieletto, e per due volte di fila, fa centro dal fondo (21-18). Perugia riesce con bravura ad annullare il distacco (ace di Semeniuk, 22-22), ma Lavia, ancora con un servizio vincente, scongiura la coda dei vantaggi (25-23).

I Block Devils sono spalle al muro e costretti a reagire. Semeniuk indovina l'ace dello 0-3, ma Trento inizia a risalire con Rychlicki (5-6). Giannelli commette invasione ed il punteggio torna pari (7-7), questa volta l'ex bianconero non trova il campo (10-13). Le imprecisioni dei padroni di casa proseguono, con l'errore di Lavia che costa il 12-16, ma Michieletto ed un Rychlicki indemoniato annullano il distacco (22-22). Questa volta Perugia riesce a chiudere e a decidere è il servizio di Sbertoli che termina la corsa sulla rete (23-25)

I numerosi Sirmaniaci sperano che possa trattarsi di una svolta il finale del set precedente e questa sembra prefigurarsi quando Plontytskyi segna il 2-4. Immediata reazione con Podrascanin (4-4), Flavio mura per il 5-7. L'ace di Ben Tara per il 7-10 è a dir poco fantastico. Soli chiama time out, ma al rientro il tunisino fa ancora centro (7-11). Murone di Flavio e Perugia allunga ancora (10-15). La strada sembra tracciata, ma il turno al servizio di Michieletto rimescola nuovamente le carte (14-15, con due aces dell'azzurro). Perugia tenta di mantenere il vantaggio ma Plontytskyi va a sbattere contro il muro di Rychlicki (19-19). Quello del Potke vale il sorpasso dei padroni di casa (20-19). Si va avanti fino al 23 pari, il colpo risolutivo è di Michieletto. Trento si prende dunque vittoria e primato.

I protagonisti della partita

Il rammarico è evidente nelle parole di Sebastian Solè: "È un peccato questa sconfitta perché, dall’impressione che avevo in campo, stavamo giocando bene. Nel quarto eravamo sopra, ci è mancata un po’ di tenuta. Loro hanno fatto molto bene in battuta e noi ci siamo incastrati nel sideout con qualche errore di troppo".

Il tabellino

ITAS TRENTINO - SIR SUSA VIM PERUGIA 3-1

Parziali: 25-21, 25-23, 23-25, 25-23

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Rychlicki 21, Podrascanin 8, Kozamernik 5, Michieletto 18, Lavia 17, Laurenzano (libero), Cavuto, D’Heer. N.e.: Nelli, Acquarone, Berger, Magalini, Pace (libero). All. Soli, vice all. Di Pinto.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 18, Flavio 11, Solè 8, Plotnytskyi 13, Semeniuk 15, Colaci (libero), Held, Russo, Ropret. N.e.: Leon, Herrera, Candellaro, Toscani (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Umberto Zanussi - Dominga Lot

LE CIFRE – TRENTO: 17 b.s., 9 ace, 51% ric. pos., 32% ric. prf., 54% att., 7 muri. PERUGIA: 21 b.s., 7 ace, 50% ric. pos., 34% ric. prf., 60% att., 8 mu