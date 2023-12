Volley, dopo il mondiale la Sir torna a pensare al campionato

È arrivato il momento di tornare nel quartier generale del PalaBarton per la Sir Susa Vim Perugia.

Dopo la grande festa iridata della scorsa settimana ed il rientro dall’India nella tarda serata di lunedì, i Block Devils hanno usufruito di un giorno di meritatissimo riposo dalle fatiche di Bangalore e nel pomeriggio di oggi si ritrovano nell’impianto di Pian di Massiano per riprendere il proprio lavoro quotidiano in vista dei prossimi appuntamenti di Superlega ed in particolare in vista del big match di domenica a Trento.

Morale ovviamente alto in casa bianconera che in India ha conquistato il suo secondo Mondiale per Club, bissando la vittoria nel 2022 a Betim e mettendo in bacheca il secondo titolo stagionale dopo il successo nella Supercoppa Italiana in quel di Biella. Morale alto anche perché la squadra ha dimostrato nella competizione grande compattezza ed unione, giocando a ritmi alti con qualità ed aggressività, mettendo in pratica al meglio il grande lavoro tattico svolto dallo staff tecnico perugino.

Bangalore fa però ormai già parte del passato, da oggi tutto il gruppo torna con la testa alla Superlega. Una Superlega che è arrivata alla penultima di andata e che, con i risultati dell’ultimo turno disputato domenica, vede Perugia in vetta alla classifica con 24 punti seguita da Trento a 22 e Piacenza a 20. Saranno queste tre formazioni a giocarsi il primato al giro di boa con la giornata di domenica che, sotto questo aspetto, darà un quadro certamente più chiaro con gli scontri al vertice Piacenza-Civitanova e soprattutto Trento-Perugia.

In particolare il big match in programma nell’impianto trentino mette una di fronte all’altra le prime due della classe per il secondo confronto stagionale dopo la semifinale di Supercoppa Italiana vinta 3-1 in rimonta dagli uomini di Lorenzetti che torna a Trento da avversario per la prima volta dopo gli ultimi sette anni passati a guidare in panchina l’Itas. Sarà quello di domenica il 53esimo confronto tra le due formazioni, una sfida che negli ultimi anni ha messo in palio sempre obiettivi importanti sia in campo nazionale che internazionale. Perugia leggermente in vantaggio negli scontri diretti (29 le vittorie dei bianconeri contro le 23 di Trento), ma mai come domenica il passato non conta, quello che conta sono i tre punti in palio che per entrambe le formazioni sarebbero punti d’oro per chiudere nel migliore dei modi l’andata ed avere quindi un buon piazzamento nella griglia dei quarti di Coppa Italia.

Tanti grandi campioni da una parte e dell’altra ed un grande spettacolo che godrà anche delle telecamere di Rai Due a riprendere in diretta il match a partire dalle ore 15:45.