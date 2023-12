Volley, Angelo Lorenzetti nel mirino dell'Iran?

La Sir Susa Vim Perugia giocherà tra poco più di due ore un'importante partita, che potrebbe in extremis ridarle un titolo d'inverno che sembra aver preso la strada di Trento, ma è inevitabile che alcune voci di mercato inizino a circolare, anche riguardante gli allenatori.

La notizia, pubblicata sul sito della Federazione dell'Iran e riportata questa mattina dal portale ivolleymagazine.it, riguarda un possibile interessamento della nazionale asiatica, alla ricerca di una guida tecnica, nei riguardi dell'attuale coach bianconero Angelo Lorenzetti.

Secondo volleyball.ir Vahid Moradi, presidente della federvolley iraniana eletto nel corso del mese di dicembre, avrebbe avuto una lunga conversazione telefonica con il tecnico di Fano per definire termini ed obbiettivi di un'eventuale collaborazione. L'alternativa è un altro allenatore che in passato si è seduto sulla panchina della Sir, ovvero Vital Heynen, attuale commissario tecnico della nazionale femminile tedesca nonchè coach della formazione turca del Nilüfer.

Gli scenari possibili

E' dunque corsa a due per la prestigiosa panchina asiatica con la "prognosi" che verrà sciolta nell'arco di un paio di settimane. Per quanto riguarda le sorti di Lorenzetti appare difficile, con il dovuto beneficiuo di inventario, che questa ipotesi possa concretizzarsi. Non è un mistero che al patron Gino Sirci non piaccia la possibilità che uno dei suoi allenatori vada a ricoprire il doppio incarico e ne sono una chiara testimonianza le due separazioni, piuttosto brusche, avvenute con Nikola Grbic, nel 2015 e 2022. I tifosi iniziano a fare tutti gli scongiuri del caso.