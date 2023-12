Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Allianz Milano: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Ultima giornata del girone d’andata di Superlega in arrivo per la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils, che ieri pomeriggio al gran completo insieme al presidente Sirci e con la coppa del Mondiale per Club in bella mostra sono stati in visita nella redazione del Corriere dell’Umbria per festeggiare i 40 anni di attività del quotidiano regionale umbro, lavoreranno al PalaBarton stamattina, il pomeriggio del 24 ed anche il pomeriggio del 25 in vista del match di Santo Stefano quando a Pian di Massiano arriverà l’Allianz Milano con fischio d’inizio alle ore 18:00 e con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv.

La prevendita procede a vele spiegate, è prevista martedì grande affluenza di pubblico nel palasport perugino.

“Vogliamo dimostrare che abbiamo imparato cosa migliorare dalla sconfitta di Trento e vogliamo farlo in campo giocando una partita importante contro Milano anche per regalare una bella vittoria ai nostri tifosi. Milano la conosciamo bene, è una squadra molto disciplinata, che fa pochi errori, che lavora bene in difesa e che batte forte. Sarà molto importante avere una buona ricezione e dare continuità al nostro sideout”.

Queste le impressioni del regista sloveno Gregor Ropret a tre giorni dal match.

Perugia, che viene dalla sconfitta di Trento, va a caccia del riscatto in campionato. I bianconeri, secondi ad una lunghezza di distacco proprio da Trento, hanno ancora speranze di primo posto, ma non sono padroni del proprio destino perché l’Itas, con qualsiasi vittoria a Padova, resterebbe al comando al giro di boa conquistando la testa di serie numero uno nella griglia dei quarti di finale di Coppa Italia.

Coach Lorenzetti ed il suo staff stanno preparando con grande attenzione la gara di martedì, consci delle difficoltà che ci saranno e delle qualità dell’avversario. Non dovrebbero esserci cambiamenti nello scacchiere perugino al fischio d’inizio con probabile conferma dei seguenti sette: Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

L’Allianz Milano, reduce dalla vittoria in campionato domenica scorsa con Taranto e dal successo infrasettimanale in Cev Cup a Salonicco, cerca punti buoni per scalare posizioni in classifica. I meneghini sono al momento settimi in graduatoria, inattaccabili da Verona (ottava con quattro punti di distacco), ma con Modena e Civitanova distanti rispettivamente uno e due punti. Coach Piazza ha un paio di “ballottaggi” da risolvere in questi giorni. Un possibile 6+1 potrebbe essere quello con Porro in regia, il belga Reggers (favorito sul croato Dirlic) a chiudere la diagonale, Piano e l’argentino Loser al centro della rete, il giapponese Ishikawa (con il cubano Mergarejo pronto a subentrare) ed il campione bulgaro Kaziyski in posto quattro e Catania a dirigere le operazioni in seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che martedì pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:30 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2 - D2 - D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 14:30.

PRECEDENTI

Ventisei i precedenti tra le due formazioni. Venti le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, sei le affermazioni dell’Allianz Milano. L’ultimo confronto diretto al PalaBarton lo scorso 10 aprile per gara 5 dei quarti di finale playoff della passata stagione con vittoria di Milano in quattro set (25-18, 21-25, 27-29, 23-25).

EX DELLA PARTITA

Non ci sono ex in campo il 26 dicembre tra le due formazioni. Un ex invece in panchina, su quella di Milano, come vice Piazza, c’è Nicola Daldello giocatore a Perugia dal 2011 al 2013.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di martedì tra Perugia e Milano sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Marco Taba.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero martedì sera per Perugia-Milano sui canali social della Sir Susa Vim Perugia.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Milano sarà trasmessa in replica mercoledì 27 dicembre alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima, sempre mercoledì ma alle ore 21:30, consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani. Ospiti in studio il tecnico Angelo Lorenzetti, il preparatore atletico Sebastian Carotti ed il vice presidente Maurizio Sensi.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

ALLIANZ MILANO: Porro-Reggers, Piano-Loser, Ishikawa-Kaziyski, Catania libero. All. Piazza

Arbitri: Massimiliano Giardini - Stefano Cesare