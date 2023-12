Superlega, la Sir Susa Vim lavora in vista del Boxing Day

Prosegue a ritmi intensi la preparazione al prossimo incontro di campionato della Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils sono attesi il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, dall’ultima fatica del girone d’andata della Superlega che propone per i ragazzi di Angelo Lorenzetti il match casalingo contro Milano.

Sfida importante per Perugia ancora in corsa per il primo posto nella griglia della Coppa Italia e decisa a ripartire dopo lo stop di domenica a Trento.

La squadra svolgerà oggi pomeriggio l’allenamento tecnico al PalaBarton e lavorerà senza sosta a Pian di Massiano in tutti questi giorni di avvicinamento al Natale per essere tirata a lucido al momento di scendere in campo.

Della sfida di Santo Stefano contro l’Allianz Milano parla il centrale bianconero Sebastian Solè:

“È arrivata la conclusione del girone d’andata della Superlega e noi vogliamo chiuderlo nel miglior modo possibile. Siamo ancora in corsa per il primo posto in classifica, ma soprattutto ci interessa riprendere il nostro cammino in campionato dopo la sconfitta di Trento. Affrontiamo l’Allianz Milano, una squadra che conosciamo bene, molto ben allenata e che si è rinforzata rispetto allo scorso anno con gli innesti di Dirlic e di un campione come Kaziyski. Sappiamo che sarà una gara complicata, ci stiamo preparando nel migliore dei modi in questi giorni “di festa” per arrivare pronti e carichi alla partita di Santo Stefano. Torniamo a giocare al PalaBarton dopo quasi un mese e sappiamo che in casa abbiamo l’arma in più dei nostri tifosi che sanno darci ancora più energia in campo”.

AL PRESIDENTE SIRCI IL PREMIO ARONC COME “PERSONAGGIO DELL’ANNO 2023”

Riconoscimento graditissimo quello ricevuto ieri pomeriggio al PalaBarton dal presidente della Sir Susa Vim Perugia Gino Sirci. Il numero uno bianconero è stato premiato dal presidente ARONC (Amici della Radioterapia e Oncologia clinica Odv) Manlio Bartolini come “Personaggio dell'anno 2023” per le riconosciute qualità di uomo di sport e di imprenditore illuminato e per l’impegno nel sociale.

BELLA FESTA IERI AL “POGGIO DEL SOLE” CON LA CENA DEI SIRMANIACI

Serata super piacevole ieri al Relais “Poggio del Sole” per la cena di Natale organizzata dai Sirmaniaci. Erano presenti la squadra al completo, lo staff guidato da coach Lorenzetti, i quadri societari e naturalmente il presidente Sirci. Ma soprattutto erano presenti i tifosi bianconeri, di tutte le età, grandi e piccoli, tutti insieme per scambiarsi gli auguri di Natale, per salutare i propri beniamini e per far sentire ancora una volta la propria vicinanza alla squadra. Buon cibo, buona musica, tanti brindisi e tanto buonumore con i Block Devils che si sono naturalmente “prestati al gioco” con selfie, chiacchiere e risate. Dopo il taglio della torta e l’ultimo brindisi beneaugurante, l’appuntamento che si sono dati tutti è stato uno solo: martedì 26 dicembre al PalaBarton per tifare Perugia!

BLOCK DEVILS IN VISITA AI BAMBINI DELL’OSPEDALE

Mattinata speciale per la Sir Susa Vim Perugia. Stamattina una delegazione bianconera formata dal direttore generale Bino Rizzuto, dal responsabile medico Dott. Giuseppe Sabatino e dai giocatori Davide Candellaro e Tim Held è andata in visita ai bambini e ragazzi dei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia.

“L’intento di questa mattinata - dice proprio il Dott. Sabatino - è quello di portare un momento di sorriso, di spensieratezza e di gioia ai bambini che, anche nel periodo natalizio, sono costretti a rimanere in ospedale. Credo sia doveroso evidenziare ed applaudire lo splendido lavoro che il personale sanitario in toto svolge quotidianamente nei confronti di questi ragazzi”.

La società intende ringraziare il Direttore Generale dall’Azienda Ospedaliera Dott. Giuseppe De Filippis, il primario di Pediatria Prof. Alberto Verrotti, il primario di Oncoematologia Pediatrica Dott. Maurizio Caniglia e la Dott.ssa Laura Penta per la consueta squisita collaborazione per la splendida ospitalità.