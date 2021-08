Pordenone-Perugia 0-1, Alvini gongola: "Risultato pesante, vittoria dedicata ai tifosi"

Massimiliano Alvini gongola visibilmente soddisfatto dopo il successo del suo Perugia sul campo del Pordenone all'esordio nel ritrovato campionato di Serie B: "Questo è un risultato pesante - dice il tecnico dopo la partita - contro una squadra forte che ha messo dentro gente come Ciciretti, Kupisz, Petriccione".

Inevitabili i complimenti ai suoi grifoni: "Siamo stati bravi ad adattarci ai momenti del match, come del resto avevamo fatto anche in Coppa Italia contro il Genoa, lavorando bene in fase di non possesso ma un po' meno in quella di costruzione a centrocampo".

Un pizzico di rammarico per i tanti gialli (sei i biancorossi ammoniti) e per l'espulsione di Kouan: "Siamo una squadra che aggredisce alta e con le nostre caratteristiche possiamo pagare qualcosa in questo senso, ma il secondo giallo a Kouan forse è stato un po' esagerato. Sono però contento dell'atteggiamento della squadra, che come ho detto viene da quaranta giorni di grande lavoro, e felice per la gioia data ai tifosi che ci hanno seguito fin qui".

E proprio al popolo biancorosso va il pensiero di Alvini: "All'andata mentre viaggiavamo col pullman, abbiamo visto alcuni tifosi superarci in macchina con le sciarpe e le maglie del Grifo ed è stato emozionante: questa vittoria la dedico a loro, oltre che alla mia famiglia e ai miei bambini che non vedo da un po' di tempo".