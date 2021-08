Pordenone-Perugia 0-1: buona la prima per il Grifo, che passa con Murano

Nonostante l'emergenza la squadra di Alvini inizia il ritrovato campionato di B con un successo: il vantaggio prima del riposo, finale in dieci uomini per l'espulsione di Kouan

Buona la prima nel ritrovato campionato di Serie B per il Perugia, che nonostante l'emergenza (quattro gli assenti e diversi i biancorossi acciaccati ma costretti a stringere i denti) passa sul campo del Pordenone grazie a una prova di carattere e festeggia così i primi tre punti.

Pordenone-Perugia 0-1: il tabellino

A decidere il match la rete segnata da Murano a ridosso del riposo (assist di Santoro), poco dopo la traversa colpita da Burrai su punizione. Nella ripresa, con i 'Ramarri' costretti a scoprirsi a caccia del pari, il Grifo rischia con il palo colpito su punizione da Folorunsho, ma sfruttando gli spazi concessi dagli avversari sfiora il raddoppio con Lisi e manca poi il colpo del ko con il nuovo entrato Bianchimano, prima di chiudere in dieci per l'espulsione (doppio giallo) rimediata da Kouan. Un rosso che non basta a rovinare la festa del nuovo tecnico Alvini e dei suoi grifoni.

