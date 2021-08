Pordenone-Perugia 0-1, prima in B da favola per Murano: "Un debutto da sogno"

"Un esordio così non potevo nemmeno sognarlo". È al settimo cielo Jacopo Murano dopo la vittoria del Perugia sul campo del Pordenone al termine di un match che proprio lui, alla prima presenza in Serie B, ha deciso con il gol segnato a ridosso dell'intervallo: "Ho capito che Santoro avrebbe colpito di testa e che la palla poteva arrivare in quella zona, per fortuna è stato così ed è andata bene".

E dopo l'inedita attesa per le verifiche del Var via ai festeggiamenti: "Gol e tre punti, di meglio non potevo sperare. Peccato per le tante ammonizioni, ma siamo felici per un successo che voglio dedicare a Massimo, una delle persone più belle che ci sono qui a Perugia e che per fortuna è riuscito a superare un momento difficile".