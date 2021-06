Il Perugia compie 116 anni: appuntamento al Curi per l'omaggio della Curva Nord

Nonostante la zona bianca scattata in Umbria ieri (lunedì 7 giugno), come lo scorso anno anche in questo 2021 non andrà in scena il tradizionale corteo dei tifosi per festeggiare il compleanno del Grifo che domani (9 giugno) celebrerà il suo 116° anniversario.

Non mancherà però modo di celebrare questa importante ricorrenza, con gli ultras che danno appuntamento al popolo biancorosso che si radunerà al Curi: "I gruppi della Nord - si legge in un comunicato - ringraziano tutti coloro che venerdi sera hanno partecipato alla realizzazione della coreografia per i 116 anni dell’A.C. Perugia. Senza il contributo di ognuno dei presenti quanto fatto non sarebbe stato possibile! Il video con le immagini della serata verrà pubblicato nella giornata di mercoledi. Sempre nella serata di mercoledi saranno offerti, da parte dei ragazzi dei gruppi, panini con la porchetta (fino ad esaurimento scorte!!). L’appuntamento è per mercoledì 9 giugno alle ore 19.30 sotto la Gradinata, per festeggiare insieme il compleanno del Grifo! Grazie a tutti e forza Grifo sempre".