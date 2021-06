Il Perugia compie 116 anni, serata al Curi per i tifosi: la Nord si prepara al corteo del 9 giugno

Gli ultras hanno chiamato a raccolta i tifosi per allestire la coreografia che sarà esibita durante il tradizionale appuntamento per il compleanno del Grifo

Una serata al Curi per i tifosi del Grifo. Diversi quelli che nella serata di oggi (venerdì 4 giugno) hanno raccolto l'appello dei gruppi della Curva Nord e si sono ritrovati allo stadio per preparare la coreografia che sarà esibita il 9 giugno, quando il Perugia compirà 116 anni e il popolo biancorosso sfilerà per il tradizionale corteo con cui ogni anno celebrano la nascita del club.