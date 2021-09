Paralimpiade, bronzo per il ternano Riccardo Menciotti: è salito sul podio con la staffetta 4x100 mista

Anche l'Umbria delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 riporta a casa una medaglia. E' quella del 26enne nuotatore ternano Riccardo Menciotti che, nel decimo ed ultimo giorno di gare riservate a questa disciplina, conquista il bronzo nella staffetta 4x100 mista, con il crono di 4'11"20, insieme ai plurimedagliati Simone Barlaam, Stefano Raimondi ed Antonio Fantin. L’Italia è salita sul podio dietro a Russia (che ha anche stabilito il nuovo record del mondo con il tempo di 4'06"59) ed Australia (4'07"70) concludendo la sua performance con 39 medaglie in tutto (11 ori, 16 argenti, 12 bronzi) e conquistando il quinto posto per il nuoto nel Medagliere generale e quarto per numero di medaglie.

"E' stato tutto bellissimo", commenta a caldo da Tokyo Riccardo Menciotti. "La medaglia l'attendevo da qualche giorno – prosegue – ma purtroppo per pochissimo non è arrivata prima. E' bello condividere questo successo con gli altri ragazzi ed anche con Federico Morlacchi e Federico Bicelli, che hanno partecipato alle batterie con noi. Mi dispiace di non aver dato il contributo che so di poter dare ma, purtroppo, in questo momento il tempo che valgo è questo. Dopo tanti giorni di gare le energie si sono ridotte. Intanto ci prendiamo questo terzo posto perché i primi due classificati di oggi (venerdì 3 settembre, ndr) – conclude Riccardo - erano veramente irraggiungibili".

Giovedì 2 settembre, infatti, Menciotti non è salito per un soffio sul podio classificandosi quarto (con il tempo di 1'01"46) nei 100 dorso S10 dove, per soli 16 centesimi di secondo, è stato superato dal francese Florent Marais (1'01"30). Riccardo, aveva staccato il pass per la finale anche in altre specialità come nei 100 farfalla (dove alla fine si è classificato settimo assoluto).

"Siamo veramente orgogliosi di Riccardo – afferma anche Gianluca Tassi, presidente del Cip Umbria – che merita questo bronzo dopo che gli era sfuggito quello nei 100 dorso. Grazie a lui anche l’Umbria ha contribuito ad incrementare il medagliere paralimpico. Questo successo è bello sia per lui e sia per il nostro movimento".

LA REGIONE - È stata accolta con viva soddisfazione dall’Assessorato allo Sport della Regione Umbria la notizia della medaglia di bronzo ottenuta dall’atleta ternano Riccardo Menciotti alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 nel corso della staffetta 4 per 100 mista di nuoto. Si tratta di un riconoscimento che premia l’impegno dell’atleta ternano e della squadra azzurra, portando a 39 il medagliere della formazione paralimpica del nuoto italiano. Terni e l’Umbria sono orgogliosi di questo risultato.