Volley Superlega, Perugia-Milano 2-3: Sir rimontata, i playoff scudetto iniziano con un ko

Sfida 'infinita' al PalaBarton: in gara 1 dei quarti i bianconeri volano sul 2-0 ma subiscono il ritorno degli ospiti, che vincono gli ultimi tre parziali ai vantaggi e fanno festa al tie-break

Harakiri Perugia al PalaBarton, dove la Sir vola presto sul 2-0 ma si fa poi rimontare e superare da Milano al tie-break, che si aggiudica così gara 1 dei playoff scudetto della Superlega di Volley vincendo ai vantaggi gli ultimi tre parziali di una sfida 'infinita' (lunghissimo in particolare il quarto set). Un ko amaro per la squadra di coach Heynen, che già domenica (14 marzo, ore 19) cercherà il riscatto in gara 2 sul campo dei meneghini.

Perugia-Milano 2-3 (25-18, 25-21, 25-27, 31-33, 17-19)

(segue servizio completo)