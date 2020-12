Kioene Padova-Sir Safety Perugia 0-3, il grande ex Travica: "Che emozione, è stata dura"

“Peccato che non c’era pubblico stasera, perché questo ritorno sarebbe stato ancora più emozionante". Queste le parole di Dragan Travica, grande ex della partita, al termine di Kioene Padova-Sir Safety Conad Perugia vinta 3-0 dai 'Bloch Devils' che allungano così in vetta su Civitanova.

"È stata una partita un po’ strana all’inizio - racconta il giocatore perugino -. Poi è ovvio che durante la partita si pensa solo a giocare. In avvio abbiamo commesso tanti errori, non riuscivamo a prendere ritmo. Padova giocava bene, con solidità e noi facevamo fatica. Siamo stati bravi con alcune fiammate individuali a vincere ai vantaggi primo e secondo set, poi nel terzo ci siamo sciolti ed abbiamo giocato meglio. Atanasijevic? È molto importante per noi sia tecnicamente come giocatore che come entusiasmo che porta alla squadra”.