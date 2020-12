Volley Superlega, Padova-Perugia 0-3: la Sir Safety allunga in vetta e stacca Civitanova

Successo netto a Padova per la Sir Safety Perugia, che si impone per 3-0 sul campo della Kioene (24-26, 23-25, 15-25 i parziali) e allunga in vetta alla classifica della Superlega, ora prima a +5 su Civitanova che è stata travolta per 3-0 a Trento.

AVVIO DURO - Match duro per i bianconeri, più di quanto non dica il risultato finale. Due set sempre sul filo dell’equilibrio con la squadra brava a reggere l’entusiasmo, la grande organizzazione in fase break e la buona pallavolo dei padroni di casa e a trovare il guizzo risolutore nelle fasi caldissime. Poi nella terza frazione i Block Devils ingranano la quinta e caricano nel pullman la vittoria stagionale numero dodici.

LA CHIAVE - In una sfida combattuta, come certificato anche dai numeri finali, è il muro il fondamentale vincente per la Sir Safety Conad. 11 i vincenti per Perugia con un super Ricci a tratti invalicabile con 6 punti diretti nel fondamentale. Nelle file bianconere doppia cifra per Leon (13) e Plotnytskyi che ne mette a terra 11 e trova una prestazione di alto livello in tutti i fondamentali con un filotto di 4 punti consecutivi che, nel terzo set, spiana la strada ai suoi. Con Heynen che opera la staffetta Ter Horst-Atanasijevic in posto due (9 punti nei primi due set per l’olandese, 4 per il serbo nel terzo parziale), da rimarcare anche le prove importanti per Colaci in seconda linea e per Travica, bravo nella gestione dell’attacco di Perugia ed Mvp del match.

IL TABELLINO:

Padova-Perugia 0-3 (24-26, 23-25, 15-25)

KIOENE: Shoji 4, Stern 7, Volpato 4, Vitelli 8, Wlodarczyk 14, Bottolo 7, Danani (libero), Casaro, Merlo, Milan 1, Canella 1, Fusaro. N.e.: Ferrato, Gottardo (libero). All. Cuttini, vice all. Trolese.

SIR SAFETY: Travica, Ter Horst 7, Ricci 9, Solè 5, Leon 13, Plotnytskyi 11, Colaci (libero), Zimmermann, Vernon-Evans, Atanasijevic 4. N.e.: Piccinelli, Russo (libero), Sossenheimer, Biglino. All. Heynen, vice all Fontana.

ARBITRI: Rossella Piana - Giuseppe Curto

LE CIFRE - Padova: 19 b.s., 4 ace, 42% ric. pos., 17% ric. prf., 40% att., 8 muri. Perugia: 9 b.s., 3 ace, 51% ric. pos., 11% ric. prf., 45% att., 11 muri.