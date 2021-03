Cosmi ritrova la Serie A: l'uomo del fiume nuovo tecnico del Crotone

Manca solo l'ufficialità: dopo l'esonero di Stroppa i calabresi, ultimi in classifica, hanno scelto l'ex tecnico del Perugia per l'impresa salvezza

Dopo le amarezze della passata stagione, quando il suo ritorno a Perugia è culminato con l'esonero e la successiva retrocessione del Grifo (ai playout con il suo precedessore Massimo Oddo di nuovo in panchina), Serse Cosmi ritrova la Serie A.

Dopo l'esonero di Giovanni Stroppa seguito al ko interno col Cagliari (sesto di fila e nono nelle ultime 10 partite), secondo 'Sky Sport' la società calabrese ha deciso di affidare il timone della squadra al tecnico di Ponte San Giovanni che è chiamato a una vera impresa: salvare i rossoblù, fanalino di coda a -8 dal Torino che è quart'ultimo ma con una gara in meno.

Mancherebbe solo l'ufficialità, con il Crotone che aspetta l'arrivo di Cosmi in serata per la firma mentre domani dirigerà l'allenamento in vista della proibitiva sfida del giorno dopo a Bergamo contro l'Atalanta.