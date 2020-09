Calciomercato Perugia, un nuovo tassello per Caserta: ufficiale l'arrivo di Cancellotti

Un altro tassello per il Grifo del nuovo tecnico Fabio Caserta, che dopo aver tesserato ieri il centrocampista greco Dimitrios Sounas oggi ha invece ufficializzato l'ingaggio di Tommaso Cancellotti.

Il 28enne terino eugubino arriva dal Teramo "a titolo definitivo", come spiega in una nota del club. Il calciatore umbero "conta 44 presenze in Serie B con Cittadella e Brescia - si legge ancora nel comunbicato del Perugia e quasi 200 presenze in Lega Pro suddivise tra Juve Stabia, Pro Vercelli, Teramo e Gubbio".