Calciomercato Perugia, un rinforzo per Caserta: ufficiale Sounas dalla Reggina

Un nuovo tassello nel Perugia del tecnico Fabio Caserta, che al debutto nel girone B di Serie C (pari in rimonta al Curi contro il Fano) è parso un cantiere ancora aperto in attesa degli ultimi movimenti di mercato. Il primo è arrivato oggi, con l'ufficializzazione di Dimitrious Sounas che arriva dalla Reggina "a titolo definitivo", come si legge in una nota del club biancorosso che intanto stringe anche per il 28enne terzino eugubino Tommaso Cancellotti del Teramo.

IL GRECO - Centrocampista greco di 26 anni, Sounas è cresciuto nell'Aris (36 gettoni nella prima divisione ellenica) ed è stato protagonista della recente promozione amaranto in B con 23 presenze, 2 gol e un assist (più un altro nelle 2 gare giocate in Coppa Italia). "Ha collezionato più di 100 presenze e 7 gol in Lega Pro con Monopoli e Reggina - si legge ancora nel comunicato del Perugia - e 3 presenze con Under 21 della Grecia".