Perugia-Gubbio 0-0, le pagelle del Grifo: difesa di ferro, ma l'attacco è spuntato

Le pagelle del Perugia dopo lo 0-0 nel 'derby' del Curi contro il Gubbio, anticipo della 12ª giornata del girone B di Serie C.

FULIGNATI 6 Nel primo tempo vede sfilare la palla fuori su un colpo di testa di Ferrini (18') e poi su un destro dal limite di Pasquato (43'), nella ripresa se la cava in tuffo sul sinistro di Malaccari (54') e ancora su un destro di Pasquato (83').

SGARBI 6,5 Tornato protagonista nella difesa bunker biancorossa, è il grifone che va più vicino al gol: dopo quello di tacco al Padova stavolta ci prova di testa su punizione calciata da Burrai, ma è reattivo Cucchietti che al 33' gli dice di no con i riflessi e l'istinto. Dopo il riposo ci riprova invano di testa su azione da corner (57'), ma è lì soprattutto per difendere e non si preoccupa così di 'spendere' il giallo per fermare una ripartenza di Gerardi (53'). Caserta poi, per evitare ogni rischio, lo richiama in panchina nel finale (dal 32' st CRIALESE sv Un po' di minutaggio dopo il recente stop forzato).

ANGELLA 6 Leader di una difesa che da tre gare non prende gol (una sola rete subita nelle ultime 5 partite), fa buona guardia sui palloni alti e in fase di uscita si prende sempre la responsabilità di iniziare l'azione.

MONACO 6 Attento e concentrato, altra prestazione di sostanza per il difensore campano, che può ancora migliorare in fase di impostazione.

