Perugia-Gubbio 0-0: il Grifo non sfonda nel 'derby', secondo pari di fila e vetta sfumata

Finisce 0-0 al Curi il 'derby' Perugia-Gubbio, anticipo della 12ª giornata del girone B della Serie C fortemente condizionato dal vento. Predominio sterile per i biancorossi di Fabio Caserta che non 'sfondano' e, pur ottenendo l'ottavo risultato utile consecutivo, con il secondo pareggio di fila restano dietro alla capolista Padva (ora a +1 sul Grifo, in attesa di far visita domani alla FeralpiSalò).

PRIMO TEMPO - Caserta, che recuperà Crialese ma deve fare ancora a meno di Negro e Murano, va avanti con il 3-5-2 e lancia Minesso in attacco al fianco di Melchiorri. Sull'altra sponda Torrente insiste con Pasquato dietro alle due punte Gerardi e Gomez. Grifo in avanti fin dalle prime battute, con il Gubbio che resta 'abbottonato' a presidio della propria area lasciando ai pradroni di casa quasi solo tiri da fuori. Prima del riposo ci provano invano un po' tutti ma è Minesso l'unico a centrare lo specchio all'11', quando Cucchietti blocca però sicuro il rasoterra. Nessun effetto sortiscono poi i cross degli avanzatissimi Rosi e Favalli e l'unica vera occasione arriva su calcio di punizione al 33': palla scodellata da Burrai, in area dove Sgarbi prende il tempo a Ugge e tutto solo colpisce di testa a due passi da Cucchietti, che risponde però d'istinto sventando il pericolo. Nessuna parata invece per Fulignati, che il Gubbo spaventa però con un colpo di testa di Ferrini su corner (palla a lato 18') e poi con un destro di Pasquato dal limite prima del riposo (palla alta di un metro al 43').

(a breve il servizio completo)

Leggi la cronaca 'live' >>>

Perugia-Gubbio 0-0

IL TABELLINO:

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Sgarbi (32' st Crialese), Angella, Monaco; Rosi, Moscati (13' st Dragomir), Burrai, Sounas (32' st Kouan), Favalli (13' st Elia); Minesso (19' st Bianchimano), Melchiorri. A disp.: Bocci, Baiocco, Lunghi, Vanbaleghem, Falzerano, Tozzuolo, Cancellotti. All. Fabio Caserta

GUBBIO (4-3-1-2): Cucchietti; Cinaglia (13' st Munoz), Signorini, Uggè, Ferrini; Malaccari, Megelaitis, Oukhadda; Pasquato (44' st Lovisa); Gomez, Gerardi (22' st De Silvestro). A disp.: Zamarion, Montanari, Migliorelli, Pellegrini, Sorbelli, Gaia. All. Vincenzo Torrente

ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

NOTE: Ammoniti: Sgarbi, Elia (P); Gomez, De Silvestro, Ferrini (G)

Continua a leggere >>>