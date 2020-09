Perugia-Fano 2-2, cori dei tifosi fuori dal Curi e ancora contestazione: "Santopadre vattene"

Dopo l'amara retrocessione di agosto il Perugia ha debuttato nel girone B della Serie C pareggiando 2-2 in rimonta contro il Fano. E se gli spalti del Curi sono rimasti desolatamente vuoti per le disposizioni anti-Covid, i tifosi del Grifo hanno fatto sentire comunque la loro voce, giunti alla spicciolata fuori dallo stadio nonostante la pioggia e il freddo della prima domenica autunnale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cori per sostenere la squadra durante la gara pareggiata contro i marchigiani ma ancora contestazione da parte degli ultras biancorossi, come dimostra lo striscione esposto sui 'gabbiotti' della biglietteria prima della partita con i marchigiani: "Santopadre vattene".