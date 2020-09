Perugia-Alma Juventus Fano 2-2: pari in rimonta per il Grifo, a segno Kouan e Melchiorri

Dopo l'amara retrocessione di agosto il Perugia riparte con un pareggio, strappato in rimonta sotto la pioggia del Curi contro un Fano capace di chiudere avanti di due reti il primo tempo, giocato con determinazione da un Grifo apparso però in ritardo di condizione in alcuni elementi chiave (Angella su tutti) sul terreno pesantissimo dll'acqua. Puniti da Marino (14') e Ferrara (34'), i biancorossi hanno fatto poi valere il maggior tasso tecnico nella ripresa quando il Fano non è riuscito a pressare con lo stesso ritmo e la stessa intensità. Ecco così che tascinato da Melchiorri il Perugia è riuscito a raddrizzare la partita: a inizio ripresa gol di Koaun in tap-in dopo un palo colpito dal 'Cigno di Treia' che poi ha trovato il pari al 22' dopo una bella azione corale. Il Grifo ha provato poi a mettere a segno il colpo del ko nella fase finale del match, senza però riuscirci sottouna pioggia sempre più intensa. Riparte così con un punto l'avventura del Perugia di Caserta, che aspetta gli ultimi rinforzi dal calciomercato: nel mirino il terzino eugubino Cancellotti del Teramo e il centrocampista Sounas della Reggina. Tra i nuovi partiti titolai bene il regista Burrai, un po' meno il terzino Crialese e Murano in attacco mentre nel finale ha debuttato il jolly Elia.

Perugia-Fano 2-2

IL TABELLINO:

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Moscati (8' st Rosi), Sgarbi, Angella, Crialese; Kouan (32' st Elia), Burrai, Dragomir (32' st Konate), Falzerano, Murano (24' st Bianchimano), Melchiorri. A disp.: Baiocco, Lunghi, Negro, Tozzuolo, Righetti. All. Fabio Caserta

FANO (4-3-1-2): Meli; Carnielutti (10' st Diop), Bruno, Zigrossi, Paolini (24' st De Vito); Marino (35' st Monti), Amadio, Parlati; Said (35' st Scimia), Barbuti, Ferrara (10' st Sarli). A disp.: Santarelli, Boccia, Morsucci, Scimia, Monti, Montesi, Mainardi, Viscovo, Rillo. All. Marco Alessandrini

ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore

MARCATORI: 14' pt Marino (F), 34' pt Ferrara (F), 2' st Kouan (P), 22' st Melchiorri (P)

NOTE: Ammoniti: Crialese, Melchiorri (P); Said, Paolini (F)

