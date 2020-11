Modena-Perugia 0-1, le pagelle del Grifo: Sounas cresce, Moscati fa 28 con l'assist

Le pagelle del Grifo dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Modena, la quarta di fila in campionato per il Grifo di Caserta che sale momentaneamente in vetta alla classifica del girone B di Serie B.

FULIGNATI 6,5 Praticamente inoperoso nel primo tempo, in cui è comunque attento sulle palle alte e viene invece 'graziato' da Muroni al 37', in avvio di ripresa salva il risultato con una parata d'istinto sulla conclusione ravvicinata di Zaro. All'85' blocca senza affanni la volée debole e centrale di Mignanelli.

ROSI 6,5 Prestazione di sostanza per il capitano biancorosso, schierato per l'occorrenza da centrale di destra della difesa a tre. Sempre sul pezzo e reattivo fino al 95'.

MONACO 6,5 Tornato titolare con Caserta, stavolta si sposta al centro della retroguardia per sostituire Angella e guida il pacchetto con personalità, senza fronzoli e sempre concentrato. Insuperabile sulle palle alte, fa sentire i tacchetti al perugino Scappini e si prende il giallo al 57', rischiando poi qualcosina nelle fasi finali quando va a battibeccare proprio con l'ex Ternana e poi con Monachello.

SGARBI 6,5 Finalmente una prova degna delle potenzialità espresse con il Grifo in B, dopo un avvio di stagione difficile e una condizione fin qui approssimativa. Al Braglia invece non sbaglia un colpo, tosto e reattivo anche se ricorre forse un po' troppo spesso al lancio lungo in fase di uscita.

