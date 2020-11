Serie C, girone B: risultati dell'8ª giornata e classifica, Perugia 'alla finestra'

Perugia e Carpi momentaneamente in vetta alla classifica del girone B di Serie C, in attesa del match Cesena-Padova che domani (lunedì 2 novembre, ore 21) completerà il programma dell'8ª giornata. Un successo al 'Manuzzi' consentirebbe infatti ai veneti, ora a -2 dalle due battistrada, di tornare a guidare il gruppo con un punto di vantaggio.

L'8ª GIORNATA - Ieri: Arezzo-Triestina 2-2. Oggi: Fermana-Carpi 0-1, Mantova-Imolese 0-0, Modena-Perugia 0-1, Sudtirol-Sambenedettese 0-0, Virtus Verona-Matelica 1-0, Legnago Salus-FeralpiSalò 1-1, Ravenna-AJ Fano 1-0, Vis Pesaro-Gubbio 1-0. Domani: Cesena-Padova (h 21)

LA CLASSIFICA - Carpi 16, Perugia 16, Sudtirol 15, Padova* 14, FeralpiSalò 14, Triestina 14, Modena 13, Mantova 13, Sambenedettese 12, Imolese 12, Virtus Verona 11, Legnago Salus 11, Matelica 11, Cesena* 10, Ravenna 9, Vis Pesaro 8, Fermana 7, Gubbio 3, Arezzo 3, AJ Fano 3.

(*una gara in meno)

LA 9ª GIORNATA - Sabato 7 novembre: AJ Fano-Sudtirol (h 15), Carpi-Legnago Salus (h 15), Cesena-Fermana (h 15), Gubbio-Triestina (h 15). Domenica 8 novembre: FeralpiSalò-Vis Pesaro (h 15), Matelica-Ravenna (h 15), Imolese-Modena (h 17.30), Mantova-Arezzo (h 17.30), Padova-Virtus Verona (h 17.30), Sambenedettese-Perugia (h 17.30).