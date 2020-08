Pescara-Perugia 2-1, al posto di Oddo parla Goretti che accusa: "Sottil antisportivo"

Dopo un confronto tra società e allenatore nel post partita dell'Adriatico, il Perugia ha deciso di far commentare al direttore dell'area tecnica biancorossa Roberto Goretti il ko per 2-1 incassato dal Grifo contro il Pescara nel match di andata dei playout. "Abbiamo interpretato bene il primo tempo, giocando la gara come l'aveva preparata il mister - spiega il dirigente biancorosso -. Poi nella ripresa ci siamo abbassati troppo, è calata l'intensità e l'aggressività sui portatori di palla avversario e non siamo riusciti a tenere il risultato positivo".

Goretti fa poi chiarezza sull'esclusione di Iemmello: "È stata una scelta tattica dell'allenatore, voleva giocare con una punta sola in grado di allungare la squadra". Testa già al ritorno: "Cosa serve ora? Quello che è mancato per troppo tempo: ci è rimasta l'ultima pallattola ed è per noi o per loro. Sta ora ai calciatori mettercela tutta e dare tutto quello che hanno nell'ultima partita: abbiamo un'ultima possibilità e dobbiamo giocarcela al duecentro percento".

Il dirigente del Grifo lancia infine un'accusa pesante nei confronti di Andrea Sottil sull'episodio che ha scatenato il caos nel finale di gara, quando dalla panchina abruzzese è 'piovuto' incampo un secondo pallone mentre il Perugia era lanciato in contropiede: "Sicuramente si tratta di un episodio anti-sportivo che è stato preparato dall'allenatore del Pescara: eravamo in tribuna e lo abbiamo sentito dire 'datemi il pallone e poi lo tiro io'. Noi però guardiamo avanti e pensiamo solo a noi, abbiamo fiducia nell'allenatore che oggi ha preparato benissimo la partita. Sono convinto che sarà altrettanto bravo, determinato convinto e 'cattivo' nel preparare anche quella di ritorno".