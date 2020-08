Pescara-Perugia 2-1: il Grifo dura un tempo e va ko nel primo round dei playout

Il Perugia dura un tempo e perde il primo round della doppia sfida playout contro il Pescara, con il palio la salvezza e la fondamentale permanenza in Serie B. Al Grifo, ridisegnato per l'occasione da Oddo in 'stile Cosmi' con un 3-5-2 senza Iemmello (rimasto in panchina), non è bastato un ottimo primo tempo e il gol segnato da Kouan prima del riposo.

Pescara-Perugia 2-1: la cronaca 'live'

Nella ripresa infatti il Pescara passa al primo vero affondo, con Masciangelo che da sinistra pesca solo in area Galano: colpo di testa e 1-1 (58'). Il Grifo va in bambola e dieci minuti subisce il sorpasso su calcio di rigore, fischiato per un fallo di mano di Falcinelli (nel primo tempo aveva già rischiato grosso Gyomber) e trasformato con freddezza da Maniero. Oddo cerca di intervenire inserendo Buonaiuto e Melchiorri che ridanno verve al Perugia che lascia però spazi in contropiede al Pescara ma su tiro di Galano (80') viene salvato da Vicario, già reattivo in precedenza e con il risultato ancora in parità su una conclusione di Maniero e un colpo di testa di Scognamiglio. Il Grifo ci prova ma non punge, nel finale perde Falasco (fuori per un problema fisico) e il recupero si trasforma in caos quando dalla panchina del Pescara viene lanciato un secondo pallone in campo. Il Grifo protesta e non si gioca praticemente più fino al 101': ai biancorossi ora servirà vincere al Curi per evitare la retrocessione.

(a breve il servizio completo)

IL TABELLINO:

Pescara-Perugia 2-1

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Scognamiglio, Campagnaro, Masciangelo; Memushaj, Palmiero (27' st Busellato), Kastanos (37' st Crecco); Pucciarelli (41' st Borrelli), Maniero (37' st Bocic), Galano (41' st Bettella). A disp.: Alastra, Del Grosso, Elizalde, Melegoni, Bruno, Pavone, Clemenza. All. Andrea Sottil

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Sgarbi (27' st Nzita), Gyomber; Mazzocchi, Falzerano (18' st Nicolussi Caviglia), Carraro, Kouan, Falasco (40' st Dragomir); Capone (18' st Buonaiuto), Falcinelli (27' st Melchiorri). A disp.: Albertoni, Fulignati, Righetti, Konate, Dragomir, Iemmello. All. Massimo Oddo

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

NOTE: Ammoniti: Busellato (Pes); Gyomber, Mazzocchi (Per)

MARCATORI: 40' pt Kouan (Per), 13' st Galano (Pes), 23' st Maniero (Pes, rig.)

