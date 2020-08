Serie B, Pescara-Perugia 2-1: la salvezza si decide al Curi. La situazione di playoff e playout

Entra nel vivo la post-season della Serie B, che stasera ha visto il Pescara battere 2-1 in rimonta il Perugia all'Adriatico nel match di andata dei playout, che decreteranno quale sarà la quarta retrocessa dopo Livorno, Juve Stabia e Trapani. Al Grifo ora servirà vincere con un gol di scarto per allungare ai supplementari (ed eventualmente ai rigori) la sfida di ritorno in programma al Curi, mentre ne serviranno due di scarto per salvarsi.

Già disputate anche le gare di andata delle semifinali playoff: il Chievo ha battuto 2-0 lo Spezia a Verona dopo aver eliminato l'Empoli nel turno preliminare; anche il Pordenone 'vede' da vicino la finale dopo aver espugnato (0-1) il campo del Frosinone dell'ex grifone Alessandro Nesta, che era reduce dalla qualificazione ottenuta al 120' in casa del Cittadella.

LA CLASSIFICA - Benevento 86, Crotone 68, Spezia 61, Pordenone 58, Cittadella 58, Chievo 56, Empoli 54, Frosinone 54, Pisa 54, Salernitana 52, Venezia 50, Cremonese 49, Entella 48, Ascoli 46, Cosenza 46, Perugia 45, Pescara 45, Trapani (-2) 44, Juve Stabia 41, Livorno 21.

I VERDETTI - Promosse: Benevento, Crotone. Playoff: Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Empoli, Frosinone. Playout: Perugia, Pescara. Retrocesse: Trapani, Juve Stabia, Livorno.

POST-SEASON, LA SITUAZIONE:

(PLAYOFF):

Turno preliminare (gara secca): Chievo-Empoli 1-1; Cittadella-Frosinone 2-3.

Semifinali - Andata: Chievo-Spezia 2-0; Frosinone-Pordenone 0-1. Ritorno: Spezia-Chievo (martedì 11 agosto, ore 21); Pordenone-Frosinone (mercoledì 12 agosto, ore 21).

Finale - Andata: domenica 16 agosto, ore 21. Ritorno: giovedì 20 agosto, ore 21.

(PLAYOUT):

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Andata: Pescara-Perugia x-x. Ritorno: Perugia-Pescara (venerdì 14 agosto, ore 21)