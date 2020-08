Serie B, Perugia-Pescara 4-5 ai rigori: l'incubo si avvera, il Grifo torna in C

Alla fine l'incubo si avvera: il Grifo retrocede in Serie C. Arriva troppo tardi lo scatto d'orgoglio di un Perugia che finalmente tira fuori gli artigli e ribalta il 2-1 incassato all'Adriatico nell'andata dei playout, vincendo 2-1 in rimonta e allungando così la sfida per la 'sopravvivenza' ai supplementari. Un successo arrivato in rimonta per la squadra di Oddo, schierata con il 3-4-1-2 e capace di reagire al gol di Pucciarelli in un primo tempo chiuso avanti grazie alle reti di Kouan e Melchiorri.

Nella ripresa poi inizia a subentrare la stanchezza tra i ventidue in campo e non incidono i cambi (poco concreti ad esempio Iemmello e Buonaiuto nel Grifo) e si arriva ai calci di rigore: Vicario ne para uno a Galano, ma Fiorillo fa meglio e neutralizza le conclusioni degli stessi Iemmello e Buonaiuto. Il Pescara esulta per la salvezza, il Grifo è sotto shock e costretto a lasciare quella serie B che era stata conquistata nel 2014 al Curi contro il Frosinone.

(segue servizio completo)

IL TABELLINO:

Perugia-Pescara 2-1

PERUGIA (3-4-1-2): Vicario; Rosi (32' st Falzerano), Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Kouan (27' st Carraro), Dragomir, Nzita; Nicolussi Caviglia (9' st Buonaiuto); Melchiorri (10' pts Konate), Falcinelli (27' st Iemmello). A disp.: Albertoni, Fulignati, Righetti, Capone. All. Massimo Oddo

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Campagnaro (8' sts Scognamiglio), Bettella, Masciangelo; Memushaj, Palmiero (18' st Busellato), Kastanos (8' stst Melegoni); Galano, Maniero (44' st Bocic), Pucciarelli (44' st Clemenza). A disp.: Alastra, Farelli, Elizalde, Del Grosso, Crecco, Bruno, Borrelli, Pavone, Diambo, Belloni. All. Andrea Sottil

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna

MARCATORI: 15' pt Pucciarelli (Pes), 18' st Kouan (Per), 40' st Melchiorri (Per)

NOTE: Ammoniti: Gyomber, Kouan, Mazzocchi, Melchiorri, Carraro (Per); Memushaj, Maniero, il tecnico Sottil, Clemenza, Scognamiglio (Pes). Sequenza rigori: Busellato (Pes, gol); Mazzocchi (Per, gol); Galano (Pes, parato); Buonaiuto (Per, parato); Melegoni (Pes, gol); Carraro (Per, gol); Masciangelo (Pes, gol)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere >>>