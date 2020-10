Grifo in 'blackout' come Eleven: rabbia e sarcasmo tra i tifosi sui social. E oggi parla Comotto

"S'è bloccato il Perugia, altro che Eleven". Una frase emblematica e capace di esprimere in maniera perfetta il sentimento dei tifosi del Perugia, che ieri hanno visto il loro Grifo travolto a Mantova. O almeno lo hanno fatto fino al 69', quando è saltata la trasmissione delle partite di Serie C da parte di Eleven Sports, licenziataria del canale tv di Lega Pro.

“Ci siamo attivati immediatamente per avere urgenti e precise risposte anche per il futuro - ha tuonato l'eugubino Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro - da parte nostra l’irritazione è altissima e non ci limiteremo a chiedere semplici spiegazioni. Questo episodio mi costringe a chiedere umilmente scusa ai nostri tifosi, faremo tutto ciò che è in nostro potere per consentire di continuare a seguire la propria squadra del cuore. L’impossibilità di far accedere il pubblico allo stadio ci carica di una responsabilità ancora maggiore: assicurare la visione delle partite senza alcuna difficoltà di trasmissione”.

Come Ghirelli ha chiesto scusa anche Fabio Caserta, tecnico di un Perugia che dopo appena quattro giornate di campionato è già in crisi d'identità e sembra il 'gemello' di quello retrocesso in C dopo una stagione maledetta: "Ma n'era finito il campionato scorso?" scrive un tifoso su uno dei tanti gruppi soial dedicati al Grifo. "Santopadre vattene" continua a essere il 'mantra' ripetuto instancabilmente dalla maggioranza del popolo biancorosso, deluso e amareggiato.

C'è chi ripete di non riconoscersi più in questa squadra e in questa società ("Ah, la Fg Sport ha perso 5-1?") e chi invece usa il sarcasmo per esprimere la propria delusione ("Secondo me la prossima se inventasse 2 o 3 positivi al covid e non se presentassero almeno è solo 3-0 a tavolino"). E mentre qualcuno rivaluta il contestatissimo difensore Monaco (in passato entrato in rotta di collisione con il club) o invoca il ritorno in panchina di un grande ex come Andrea Camplone, oggi parlerà alla stampa il direttore generale Gianluca Comosso (su perugiatoday.it la diretta testuale della conferenza).