Perugia, pubblicati i calendari di Serie C: il Grifo inizia al Curi contro il Fano

Il cammino del Perugia retrocesso in Serie C ripartirà dal Curi, contro il Fano. Questo il debutto riservato dal sorteggio dei calendari, pubblicati oggi dalla Lega Pro dopo che ieri erano stati compliati i tre gironi, con il Grifo inserito nel raggruppamento B insieme al Gubbio (la Ternana è nel girone C).

Serie C, girone B: il calendario (scaricalo qui)

Il calendario completo del Perugia (scaricalo qui)

IL CALENDARIO DEL GRIFO:

1ª giornata - Perugia-Fano (and. 27 settembre - 24 gennaio)

2ª giornata - Arezzo-Perugia (4 ottobre - 31 gennaio)

3ª giornata - Perugia-Cesena (7 ottobre - 3 febbraio)

4ª giornata - Mantova-Perugia (11 ottobre - 7 febbraio)

5ª giornata - Perugia-Fermana (18 ottobre - 14 febbraio)

6ª giornata - Legnago Salus-Perugia (21 ottobre - 17 febbraio)

7ª giornata - Perugia-Vis Pesaro (25 ottobre - 21 febbraio)

8ª giornata - Modena-Perugia (1 novembre - 28 febbraio)

9ª giornata - Samb-Perugia (8 novembre - 3 marzo)

10ª giornata - Perugia-Padova (11 novembre - 7 marzo)

11ª giornata- Carpi-Perugia (15 novembre - 14 marzo)

12ª giornata - Perugia-Gubbio (22 novembre - 17 marzo)

13ª giornata - Sudtirol-Perugia (29 novembre - 21 marzo)

14ª giornata - Perugia-Imolese (6 dicembre - 28 marzo)

15ª giornata - Perugia-Virtusvecomp Verona (13 dicembre - 3 aprile)

16ª giornata - Triestina-Perugia (20 dicembre - 11 aprile)

17ª giornata - Perugia-Ravenna (23 dicembre - 14 aprile)

18ª giornata - Matelica-Perugia (10 gennaio - 18 aprile)

19ª giornata - Perugia-Feralpisalò (17 gennaio - 25 aprile)

Continua a leggere >>>