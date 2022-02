Torrente sul pareggio di Pontedera: "Peccato non aver segnato, ma la squadra è in costante crescita"

Torrente è soddisfatto della prestazione dei suoi nella trasferta di Pontedera, rammaricato solo di non aver visto il suo Gubbio segnare il gol che avrebbe permesso ai rossoblù di tornare a casa con la vittoria in tasca: "Il primo tempo abbiamo avuto l'occasione con Mangni e abbiamo preso palo, poi un'altra con Di Noia e nella ripresa c'è stata una grande parata del portiere su Arena. Però la squadra mi è piaciuta a livello di gioco, di personalità, La nota positiva è che non abbiamo preso gol ma ripeto, c'è rammarico perché non abbiamo segnato.

L'allenatore degli eugubini ripercorre questo inizio di anno: "La squadra viene da un periodo difficile perché abbiamo avuto diversi ragazzi con il Covid, Ci siamo allenati con poca continuità a volte in sei o in dodici, e in un mese non siamo riusciti a fare neanche una partita undici contro undici tra di noi. Abbiamo ancora qualche ragazzo fuori per il Covid ma la squadra, dopo Grosseto, ha iniziato a recuperare la condizione fisica, elemento fondamentale per noi. Siamo in crescita a livello fisico e anche di prestazione, ci manca solo la vittoria che in queste gare meritavamo".