Lega Pro: col Pontedera secondo pareggio consecutivo per il Gubbio

PONTEDERA: Melgrati, Perretta, Espeche, Shiba, Milani, Barba, Foglia, Serena, Catanese, Benedetti, Magnaghi. Allenatore: Maraia

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Migliorini, Redolfi, Bonini, Bulevardi, Cittadino, Di Noia, Arena, Spalluto, Mangni. Allenatore: Torrente

Le occasioni non di certo mancate, ma al triplice fischio è 0-0 tra Pontedera e Gubbio. Secondo pareggio consecutivo, dunque, per gli uomini di Torrente, che hanno comunque offerto un'ottima prova ma non sono riusciti a tornare a casa con i tre punti in tasca. Anche il Pontedera, dal canto suo, ha avuto diverse occasioni, ma Ghidotti e la difesa rossoblù sono riusciti a farsi trovare pronti in ogni azione. La prima frazione è di marca Gubbio, con Di Noia a sparare alto da buona posizione e Mangni a colpire il palo dopo aver superato Melgrati. Nella ripresa, i padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Ghidotti, ma il portiere del Gubbio risponde colpo su colpo. Le ultime chance sono sempre per il Pontedera ma al triplice fischio è 0-0 tra le due squadre. Prossimo appuntamento per il Gubbio domenica al "Barbetti" contro il Teramo.