Calcio serie C, Virtus Entella - Perugia: le probabili formazioni e dove guardare la partita in diretta

Nemmeno il tempo di gioire o leccarsi le ferite (a seconda dei punti di vista), che le squadre della C sono chiamate a tornare in campo. Domani c'è il turno infrasettimanale, l'ultimo della stagione, con il Perugia che prosegue l'inseguimento al terzo posto. Il calendario prevede la trasferta di Chiavari e l'imperativo, nemmeno a dirlo, è quello di vincere per tentare di approfittare del difficile impegno a cui è attesa la Carrarese, che ospiterà un Cesena lanciatissimo verso la serie B. La Virtus Entella sta lottando per evitare la zona playout e dunque, essendo un animale ferito, va affrontata con il piglio giusto. Inoltre, fatto non di secondaria importanza, si gioca su un sintetico piuttosto veloce e servirà ancora più accortezza del solito.

Vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento:

Qui Entella: due ritorni importanti per Gallo. C'è l'opzione difesa a tre

I biancocelesti dell'ex tecnico della Ternana Fabio Gallo, dopo il rovescio di Cesena, hanno l'esigenza di tornare a fare punti e possono contare su due rientri importanti: quello del difensore Kosovar Sadiki e dell'attaccante Claudio Santini. Restano da valutare invece le condizioni di Luca Parodi.

E' possibile che i liguri si schierino con il 3-5-2: De Lucia in porta; Manzi, Bonini e Parodi in difesa; Zappella, Corbari, Petermann, Lipan e Di Mario a centrocampo; Giovannini e Santini di punta.

Qui Perugia: restano a casa Bartolomei e Lewis. Ecco chi può rientrare dal 1'

Alessandro Vittorio Formisano non rischia Paolo Bartolomei e Noah Lewis. Il centrocampista non era stato convocato già contro la Recanatese per un problema fisico dell'ultima ora mentre per il difensore trattasi di stop precauzionale a causa di un'infiammazione al ginocchio. I due si aggiungono a Cristian Dell'Orco e Stipe Vulikic, già fuori da tempo. Del resto il 9 si torna in campo ed è impossibile non pensare ad un'oculata gestione delle forze. Dovrebbe essere tutto ok per Matteo Polizzi, che in questi due giorni si è allenato.

Questo il probabile undici: Adamonis in porta, Mezzoni, Angella e Souarè in difesa; Paz, Torrasi, Iannoni e Lisi a centrocampo; Kouan alle spalle di Sylla e Seghetti.

Dove vedere la partita in diretta

Virtus Entella - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 18:30 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).