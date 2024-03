Calcio serie C, Seghetti entra e segna: un Perugia poco brillante batte di misura la Recanatese e vede da vicino il terzo posto

Finisce così la partita. Un Perugia a tratti confusionario ed impreciso riesce ad avere ragione di una ben organizzata Recanatese grazie alla gemma del neo entrato Seghetti ad una manciata di minuti dalla fine, I tre puntim, comunque cercati e voluti, permettono ai Grifoni di marcare da vicino la Carrarese terza in classifica, Non ci sarà tempo di rififiatare: martedì prossimo si tornerà in campo in quel di Chiavari per un'altra importante partita. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

93' Morrone ha la possibilità di battere di destro, palla che si alza sopra la traversa

92' Agosti si propone al tiro ma la mira è imprecisa

90' Sylla, su passaggio di Torrasi, ha la chance di chiudere ma un difensore ospite ribatte sulla linea

4' di recupero

89' nella Recanate c'è Guidobaldi per Raimo

88' il successivo tentativo di Seghetti è felice: la palla sbatte sul palo interno ed entra. Grifo avanti

87' slalom in area di Seghetti, stavolta è Meli a superarsi

81' nel Perugia esce Souarè entra Paz

80' controllo approssimativo di Iannoni sulla trequarti, calcia di prima intenzione Melchiorri, Adamonis si accartoccia e para

76' ammonito Viti per fallo su Melchiorri

75' nella Recanatese c'è Veltri al posto di Longobardi

74' la palla giunge sui piedi di Torrasi che non fa altro che concludere alto

69' ammonito Iannoni per fallo su Raimo

68' l'olandese si infortuna e deve cedere il posto a Viti

66' ammonito Lewis per fallo di mani volontario

64' Seghetti strattonato in area da un difensore, per l'arbitro non c'è rigore ma l'azione qualche dubbio lo lascia

63' nel Perugia c'è Agosti al posto di Ricci

53' prova Sbaffo appena entrato a beffare Adamonis dal limite, palla alta non di molto

52' la Recanatese inserisce Pelamatti per Lipari, Morrone per Raparo e Sbaffo per Ferretti

51' Melchiorri cerca di andare via a Souarè ed esplode il diagonale, palla che esce sul fondo

Si riparte con Formisano che tenta di dare la scossa inserendo Seghetti e Lisi rispettivamente per Matos e Cancellieri

Termina così un primo tempo tutt'altro che positivo per il Perugia, che si rende pericoloso soltanto con Ricci ad inizio gara e che deve invece ringraziare Adamonis, bravo a salvare il risultato su tiro scoccato al termine di una pregevole azione personale di Longobardi. C'è poco altro da dire, bisognerà alzare i ritmi o sarà dura portare a casa il risultato. A più tardi per la cronaca della ripresa.

46' su un cross da destra colpo di testa di Sylla alto da buona posizione

concessi 2' di recupero

37' Longobardi se va da sinistra, entra in area e calcia a colpo sicuro, Adamonis compie il miracolo

36' Matos cede palla a Ricci che dal limite conclude alto

30' altro pericolo portato dalla Recanatese: Melchiorri serve in area Ferretti che in diagonale di sinistro mette i brividi

28' ammonito Melchiorri per fallo su Cudrig

26' Melchiorri ha la palla giusta per battere a rete, si immola con il corpo Mezzoni e sventa il pericolo

13' Ricci riceve palla e prova il sinistro a giro mancando di pochissimo il bersaglio

Inizia il match del Curi

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis; Mezzoni, Lewis N., Souarè; Cudrig, Torrasi, Iannoni, Cancellieri; Ricci F., Matos; Sylla. A disp. Abibi, Angella, Viti, Paz, Bozzolan, Agosti, Lisi, Giunti, Bezziccheri, Kouan, Vazquez, Seghetti. All. Formisano

RECANATESE (4-3-3): Meli; Raimo, Shiba, Ferrante, Peretti; Raparo, Carpani, Longobardi; Ferretti, Lipari, Melchiorri. A disp. Mascolo, Tiberi, Veltri, Pelamatti, Rizzo, Prisco, Morrone, Fiorini, Guidobaldi, Mazia, Sbaffo, Ahmetaj. All. Filippi

Anche oggi non mancano le sorprese nello schieramento del Grifo. Formisano azzarda Cudrig come esterno di destra (ruolo ricoperto ai tempi della Juventus Next Gen), mentre fa accomodare in panchina Seghetti inserendo il doppio trequartista (Ricci e Matos) dietro Sylla. Confermato in difesa l'impiego di Souarè. Qualche modifica anche tra gli ospiti con Ferretti, Lipari e Melchiorri a comporre il trio offfensivo

Grifo, carpe diem

Il Perugia torna in campo a caccia del terzo posto in classifica e l'occasione che si presenta stasera è di quelle propizie. I biancorossi scenderanno in campo alle ore 20:45, sapendo già tutti i risultati delle dirette concorrenti. Allora elenchiamoli tutti: oltre al già citato 0-0 tra Pineto e Carrarese vanno menzionati il 4-1 con cui il Pescara è crollato a Sassari contro la Torres ed il 2-2 tra Juventus Next Gen e Gubbio. La parola d'ordine dunque è approfittarne e battere la Recanatese, capace all'andata di creare non pochi problemi.

Sarà una partita pericolosa per i Grifoni, che non dovranno sottovalutare un avversario che si sta riprendendo dopo una lunga serie negativa. Formisano dovrà però gestire alcune situazioni, con alcuni giocatori come Ciccio Lisi che potrebbero giocare in posizioni inedite. Torna anche Christian Kouan dalla squalifica ma dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre in difesa appare probabile l'impiego del giovane Mouhamed Souarè al posto di un Angella non ancora al meglio.

I leopardiani di Filippi, subentrato a Pagliari qualche settimana fa, punteranno sul tridente pesante con Carpani e Sbaffo (questi due con alle spalle una lunga esperienza in B con Ascoli e Avellino tra le altre) alle spalle di Melchiorri, grande ex dell'incontro.

Perugia Today garantirà la diretta testuale dell'incontro a partire appunto dalle 20:45 e a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis N., Souarè; Lisi; Torrasi, Iannoni, Cancellieri; Matos; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Yimga, Angella, Viti, Paz, Bozzolan, Agosti, Giunti, Kouan, Ricci F., Cudrig, Vazquez. All. Formisano

RECANATESE (3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Fiorini, Raparo, Longobardi; Carpani, Sbaffo; Melchiorri. A disp. Mascolo, Tiberi, Veltri, Pelamatti, Rizzo, Prisco, Morrone, Lipari, Guidobaldi, Mazia, Ferretti, Ahmetaj. All. Filippi