Perugia, Formisano felice: "Conta arrivare all'obbiettivo"

Non è stata una delle serate migliori, ma il Perugia è riuscito malgrado tutto a conquistare tre punti fondamentali per la sua classifica. Alessandro Vittorio Formisano non può che essere contento: "Se mi aspettavo di più sul piano della prestazione? Si. La scelta era quella di dare minutaggio e merito e spazio a chi ne aveva avuto di meno. Sapevamo che sarebbe stata una gara sporca, brutta, ma conta unione e voglia di vincere". Si è visto nel finale Iannoni nell'inedito ruolo di difensore: "E' stata una decisione tattica. Volevamo fare risultato a tutti i costi. Dobbiamo essere famelici ad andarlo a prendere". Ha sorpreso anche Cudrig a destra: "L'ho schierato lì per avere maggiore duttilità e variare spartito all'interno della stessa partita. Le avversarie oggi ti studiano e si adattano. Ha fatto un'ottima gara". E' un Grifo che non molla mai: "Spesso parliamo di numeri e tattica, ma sono importanti le relazioni. Quando tu dai tutto in campo in settimana perché fino all'ultimo combatti per il risultato vieni premiato". Gli acciacchi non sono mancati: "Lewis ha infiammazione al ginocchio. La scelta è stata fatta in prospettiva della superficie del campo, spero sia un riacutizzarsi di questo fastidio". Infine: "A fine corsa conta arrivare all'obiettivo. Non importa come. Si vince quando la palla entra".

Sui tre punti c'è l'ineluttabile marchio di Alessandro Seghetti, che con la sua giocata ha risolto una situazione a dir poco intricata: "E' stata una partita complicata perché con le squadre chiuse abbiamo difficoltà. Problemi? Non ne ho visti, forse poche imbucate il primo tempo". La mentalità sembra essere cambiata: "Ci teniamo tutti. Ci diamo consigli tra noi, è la nostra forza". L'attaccante rivela: "Il mister mi ha detto entri e spacchi la partita. Così è stato". Una dedica non manca: "E' per tutta la mia famiglia che mi supporta sempre". Sul prosieguo di campionato: "Mi aspetto un ottimo risultato lo vogliamo tutti".