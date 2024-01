Calcio serie C, Pontedera - Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Il Perugia ha due missioni da compiere: la prima è quella di consolidare il terzo posto (magari sperando che davanti frenino), la seconda invece quella di stringere i denti. I biancorossi si presenteranno all'appuntamento di domani al Mannucci di Pontedera con l'organico fortemente ridotto a causa di infortuni sia pregressi che dovuti a traumi subiti nel match precedente. Il poco tempo a disposizione per recuperare ha poi fatto il resto. L'imperativo è il seguente: quello di dimostrare una volta di più di essere un gruppo per respingere gli assalti della squadra granata, desiderosa di riscatto dopo il 4-0 subito a Cesena.

Ma vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento:

Qui Pontedera: Canzi in procinto di confermare il 3-4-1-2

Reduci dal pesante rovescio del Manuzzi la squadra granata vuole riscattarsi anche magari con l'apporto dei nuovi acquisti Simone Andrea Ganz e Lorenzo Peli, quest'ultimo già capace di far male al Perugia quando vestiva la maglia dell'Ancona.

Non ci sono particolari defezioni per Massimiliano Cangi, che molto probabilmente confermerà il 3-4-1-2: Ciocci in porta; Espeche, Martinelli e Calvani in difesa; Perretta, Ignacchiti, Provenzano e Angori in mediana; Benedetti e Ianesi a supporto di Ganz.

Qui Perugia: difesa completamente da inventare per Formisano

Alessandro Vittorio Formisano lo ha detto chiaramente in conferenza stampa: nessuno dei giocatori in dubbio, ad eccezione di Simone Santoro e Ryder Matos, potranno essere della partita. In particolare i biancorossi sono falcidiati in difesa per le assenze di Cristian Dell'Orco e Stipe Vulikic, oltre che quelle già previste da tempo di Federico Vasquez, Federico Ricci, Andrea Bozzolan e Paolo Bartolomei.

Ecco dunque che il tecnico dovrà inventare il reparto difensivo nel 3-5-2 da lui disegnato: davanti ad Adamonis potrebbero giocare Mezzoni (o Lewis), Angella e Lewis (o Viti o Souarè); a centrocampo Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan e Cancellieri (o Lisi); Sylla e Seghetti in attacco

Dove vedere la partita in diretta

Pontedera - Perugia sarà visibile in diretta a partire dalle ore 18:30 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).